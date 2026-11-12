Piano della Notte, contributi fino a 10mila euro per insonorizzare locali, circoli e spazi musicali

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Sostenere i luoghi della musica e della socialità notturna, favorendo la convivenza con chi abita la città: con questo obiettivo il Comune di Bologna pubblica un avviso per assegnare contributi a fondo perduto destinati a interventi di insonorizzazione e miglioramento dell’ambiente acustico di locali di pubblico spettacolo, circoli e spazi che ospitano eventi musicali in orario notturno. La misura sperimentale si inserisce nel Piano della Notte e nasce per accompagnare le realtà del settore nell’adozione di soluzioni tecniche capaci di ridurre l’impatto acustico delle proprie attività. Un sostegno concreto per promuovere un equilibrio tra il diritto al riposo dei residenti e le attività culturali, di socialità e di intrattenimento che animano Bologna.

“Con questo avviso – dichiara la vicesindaca Emily Clancy – sosteniamo direttamente i locali e gli spazi culturali che investono per ridurre il proprio impatto acustico, riconoscendo il loro valore per la città, ma anche l’importanza del diritto al riposo. È un’azione concreta del Piano della Notte: la convivenza si costruisce anche mettendo a disposizione risorse e strumenti per migliorare la qualità delle attività e il rapporto con il quartiere”.

I contributi vanno da un minimo di 5.000 a un massimo di 10.000 euro e possono coprire fino al 50% delle spese ammissibili. Possono presentare domanda associazioni, istituzioni sociali private, altri soggetti del Terzo Settore, imprese e liberi professionisti che gestiscono, nel territorio comunale, locali di pubblico spettacolo, circoli o spazi nei quali si svolgono eventi musicali notturni, al chiuso o all’aperto. Sono finanziabili le spese tecniche e le consulenze professionali per perizie e valutazioni acustiche; le opere di isolamento, come per esempio la realizzazione di controsoffitti, contropareti, interventi antivibrazione; l’acquisto e l’installazione di impianti, attrezzature e tecnologie per migliorare l’ambiente acustico.

Sono ammesse le spese sostenute a partire dall’1 gennaio 2026.

Le domande saranno valutate considerando l’attività svolta nei dodici mesi precedenti la scadenza dell’avviso, l’apertura in orario notturno, la qualità e l’adeguatezza tecnica degli interventi, la sostenibilità e la congruità economica degli interventi previsti. I contributi saranno assegnati attraverso una graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili, e saranno erogati a consuntivo, dopo la rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi entro 31 dicembre 2027.

Le candidature devono essere presentate entro le 12 del 1° dicembre, esclusivamente attraverso il modulo online indicato nell’avviso, accessibile con SPID o CIE. Qui l’avviso completo e modalità di partecipazione. Per informazioni: pianodellanotte@comune.bologna.it.

(12 novembre 2026)

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