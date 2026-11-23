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Un interrogatorio spietato: da una parte il Comandante, rappresentante di una dittatura sullo sfondo dell’America Latina, dall’altra Pedro, giovane militante sottoposto alla violenza della polizia di regime. “Pedro e il Capitano” è un confronto incalzante tra vittima e carnefice e nelle loro ambiguità, opera dello scrittore uruguayano Mario Benedetti, una delle voci più autorevoli e impegnate contro le dittature, portata in scena dal Teatro Libero di Palermo, con la regia di Lia Chiappara e l’interpretazione di Alessio Barone e Matteo Contino. L’appuntamento è a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, ex via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it), venerdì 27 novembre alle ore 21 e sabato 28 alle ore 20.

“Pedro e il Capitano” è presentato nell’ambito della stagione del Centro di Produzione Teatrale Teatri di Vita “L’allegria”, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività.

Pedro e il Capitano di Mario Benedetti, regia e costumi Lia Chiappara; con Alessio Barone, Matteo Contino; produzione Teatro Libero di Palermo.

“Una stanza chiusa, un interrogatorio che si trasforma in qualcosa di più profondo: un duello fatto di parole, silenzi, logica e fratture, nell’opera scritta nel 1979 dal critico teatrale e drammaturgo uruguaiano Mario Benedetti per affrontare il tema dei desaparecidos. In scena, il potere si incrina, i ruoli si confondono, e ciò che resta è una relazione umana fragile, imprevedibile. Lo spettacolo, diretto da Lia Chiappara nel 2011 e qui riallestito, si snoda attorno alla relazione tra i due protagonisti, fatta di contrasti, dissonanze, inviti, tentativi di sopraffazione, fughe, ricordi, intuizioni e non detti. La parola, sempre presente, è argomentazione logica, sequenziale, sofferta, smozzicata, estrema. Una vera lotta dialettica durante la quale ogni cliché viene scardinato. I protagonisti si ritrovano uno di fronte all’altro, senza più maschere, ruoli, protezioni, né vittime né carnefici, ma semplicemente uomini, entrambi, senza la possibilità di giudicare perché entrambi dimostrano di essere fatti di luce e ombra, in una mescolanza cangiante in cui il bianco e il nero si sono amalgamati fino a perdersi. Prigionieri ciascuno dei propri deliri che finiscono, come le loro vite e destini, per incrociarsi, Pedro e il Capitano sono parti di ciascuno di noi, con i loro sentimenti, paure, interrogativi irrisolti, debolezze, miserie”.

Mario Benedetti

(1920-2009), cresciuto a Montevideo in una famiglia di umili origini, si è affermato nel giornalismo e nella letteratura come membro della cosiddetta Generazione del ’45. Il suo intenso impegno politico lo costrinse a un lungo esilio di dodici anni (tra Argentina, Perù, Cuba e Spagna) in seguito al colpo di stato militare in Uruguay del 1973. Rientrato in patria nel 1985 con il ritorno della democrazia, ha lasciato oltre ottanta opere tra poesie, racconti e romanzi (tra cui il celebre La tregua, da cui il film di Sergio Renán nel 1974) caratterizzati da uno stile diretto che unisce denuncia sociale, amore e quotidianità. È stato premiato, tra gli altri, da Amnesty International. LEGGI ANCHE Morto lo sceneggiatore e regista televisivo, Massimo Martelli È morto Massimo Martelli, regista televisivo firma di molte edizioni del festival di Sanremo, del Concertone del 1°... → Lia Chiappara

è attiva nel teatro fin dagli anni settanta, impegnata da tempo proprio al Teatro Libero di Palermo, grazie all’incontro con il fondatore Beno Mazzone, che la dirige in numerosi spettacoli di drammaturgia contemporanea. Dal 1996 inizia un proprio percorso di creazione come regista creando spettacoli sempre in confronto con la drammaturgia del 900 e la scrittura contemporanea, anche con testi scritti da lei.

(23 novembre 2026)

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