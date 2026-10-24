Ambiente. Le donne protagoniste della tutela della biodiversità e dello sviluppo sostenibile: al via “Donne & Biosfera”

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Raccontare attraverso la fotografia le donne che ogni giorno contribuiscono alla tutela della natura, alla conservazione della biodiversità e allo sviluppo delle comunità. Dalle ricercatrici alle imprenditrici, dalle professioniste impegnate nella salvaguardia dell’ambiente alle donne che custodiscono e tramandano conoscenze e tradizioni: sono le loro storie al centro di “Donne & Biosfera: storie da raccontare”, il nuovo concorso fotografico internazionale promosso dalle tre Riserve della Biosfera Mab Unesco dell’Emilia-Romagna, Appennino Tosco-Emiliano, Po Grande e Delta del Po, con il sostegno della Regione.

L’iniziativa, aperta a fotografe e fotografi professionisti e appassionati di tutto il mondo, punta a valorizzare il contributo femminile alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, attraverso immagini capaci di raccontare esperienze, competenze e legami con i territori. La partecipazione è gratuita, le candidature sono aperte fino al 20 gennaio 2027 e il montepremi complessivo supera i 5mila euro.

“Le donne hanno un ruolo fondamentale nella tutela della biodiversità, nella gestione delle risorse naturali e nella crescita delle comunità. Un contributo fatto di competenze, conoscenze, lavoro e capacità di innovazione, che merita di essere riconosciuto e valorizzato- sottolinea l’assessora regionale ai Parchi e alla Forestazione, Gessica Allegni-. Con questo concorso vogliamo accendere i riflettori sulle tante donne che, in Emilia-Romagna e nel mondo, sono protagoniste della sostenibilità, dalla ricerca scientifica all’imprenditoria, dalla salvaguardia degli ecosistemi alla trasmissione dei saperi. Crediamo che la tutela dell’ambiente debba andare di pari passo con la promozione delle pari opportunità e con il riconoscimento del valore delle persone che contribuiscono ogni giorno alla vita dei territori. Le nostre Riserve della Biosfera rappresentano luoghi preziosi in cui sperimentare questo rapporto tra conservazione della natura e sviluppo delle comunità. La collaborazione tra Appennino Tosco-Emiliano, Po Grande e Delta del Po dimostra quanto sia importante costruire progetti condivisi, capaci di mettere in relazione territori diversi e di dare forza a una visione comune. Come Regione continueremo a sostenere questo impegno comune, perché crediamo nel valore delle Riserve della Biosfera come luoghi di tutela della natura, ma anche di partecipazione, conoscenza e valorizzazione delle persone e delle comunità che vivono questi territori”.

Il concorso

“Donne & Biosfera: storie da raccontare” prosegue il percorso di collaborazione avviato dalle tre Riserve con il precedente concorso fotografico internazionale “H2O – La Natura dell’acqua”, dedicato al valore dell’acqua come risorsa essenziale per la vita. La nuova edizione amplia lo sguardo al ruolo delle donne nelle diverse dimensioni della sostenibilità, attraverso tre categorie tematiche. “L’acqua è Donna” è dedicata all’acqua in natura e alla fragilità degli ecosistemi, esplorando il legame simbolico tra la dimensione femminile e una risorsa indispensabile per la vita e la biodiversità. “La società è Donna” racconta la presenza e il contributo femminile nella vita sociale e culturale, nelle comunità e nelle tradizioni, valorizzando il ruolo delle donne nella conservazione e nella trasmissione della memoria dei territori. “La professione è Donna” mette al centro il lavoro, l’imprenditorialità e le competenze femminili, con particolare attenzione alle attività legate alla sostenibilità, alla ricerca scientifica e alla tutela ambientale. Le fotografie potranno raccontare luoghi ed esperienze delle tre Riserve promotrici, ma anche realtà di altre regioni italiane e di Paesi esteri, offrendo uno sguardo internazionale sul rapporto tra donne e Biosfera. Le opere selezionate potranno essere valorizzate attraverso iniziative dedicate e una mostra fotografica itinerante, con l’obiettivo di far conoscere a un pubblico sempre più ampio le storie e le esperienze raccontate dagli scatti.

Tre Riserve della Biosfera

Il concorso nasce dalla collaborazione tra le Riserve della Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano, del Po Grande e del Delta del Po, riconosciute nell’ambito del programma Unesco Man and the Biosphere (Mab), che promuove un rapporto equilibrato tra le attività umane e la conservazione degli ecosistemi. Territori differenti per caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali, accomunati dall’impegno per la tutela della biodiversità e la promozione di modelli di sviluppo sostenibile, che attraverso questa iniziativa rafforzano un percorso comune di sensibilizzazione e valorizzazione del patrimonio naturale e umano. Dopo aver dedicato il precedente concorso al tema dell’acqua, le tre Riserve scelgono quindi di raccontare il ruolo delle donne, mettendo in luce le relazioni tra ambiente, lavoro, cultura e società e il contributo femminile alla costruzione di comunità più sostenibili.

Come partecipare

La partecipazione al concorso è gratuita. Le candidature potranno essere presentate entro il 20 gennaio 2027 e maggiore risalto verrà dato alle foto realizzate all’interno di una delle Riserve del progetto Mab Unesco. Il montepremi complessivo supera i 5mila euro, con riconoscimenti per le diverse categorie e premi speciali. Il regolamento completo e tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.mabphoto.it.

(24 ottobre 2026)

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