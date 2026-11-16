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Bologna si prepara ad accogliere il momento più magico dell’anno con una nuova edizione di Festivamente, il cartellone di appuntamenti culturali promosso dal Comune di Bologna. Dalla fine di novembre fino all’Epifania, un ricco programma di iniziative illuminerà la città; un invito a vivere le feste all’insegna dell’incontro e della scoperta di arte e cultura.

Tanti i progetti artistici che attraversano la programmazione scandendo i fine settimana con gli inediti appuntamenti di Storie alla finestra, quattro letture d’autore dall’alto di Palazzo d’Accursio nelle domeniche d’Avvento, per culminare nella grande festa della notte di Capodanno in Piazza Maggiore, con il tradizionale e attesissimo rogo del Vecchione d’artista, quest’anno firmato dalla matita di Altan. Nel segno del fumetto e dell’illustrazione anche il videomapping dedicato a Andrea Pazienza sulle facciate di Piazza Verdi e l’originale Calendario d’artista che si svelerà giorno dopo giorno nella Piazza coperta di Salaborsa.

Tutti gli appuntamenti di Festivamente 2026-27, compresa la programmazione nei teatri e negli altri luoghi della cultura della città sono su culturabologna.it.

(16 novembre 2026)

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