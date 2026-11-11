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Maltempo. Precipitazioni intense e temporali previsti, aggiornata ad arancione l’allerta

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
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1 giorno fa
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A causa delle precipitazioni intense, anche sotto forma di temporali, previste per oggi, è stata aggiornata ad arancione l’allerta per piene dei fiumi, frane e corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. L’allerta è valida dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani, giovedì 12 novembre. Nella seconda parte dell’11 novembre sono previsti, infatti, accumuli più consistenti sulle aree appenniniche centro-occidentali. Le precipitazioni pregresse sui rilievi potranno generare fenomeni franosi e ruscellamento sui versanti, più diffusi sul settore centrale e più localizzati sugli altri settori appenninici. Sono inoltre attesi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con superamenti di soglia 2 sui bacini emiliani centrali, di soglia 1 sui restanti bacini emiliani.

Per il 12 novembre sono previste precipitazioni dal mattino su tutto il territorio, di carattere intenso lungo i rilievi, con rovesci o temporali. Questo determina un ampliamento delle zone interessate dall’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica anche al Bolognese, Piacentino e Parmense.

Sono, inoltre, previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica di crinale. Le piogge potranno dunque generare fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più diffusi sui rilievi centro-occidentali. Sono attesi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua della regione, con superamenti delle soglie 2, diffusi nel settore appenninico centrale e localizzati in quello occidentale. La criticità idraulica arancione sull’appennino bolognese è riferita ai bacini con alimentazione di crinale.

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in stretto raccordo con Arpae, seguirà l’evoluzione della situazione. A Bologna è aperto 24 ore su 24 il Centro operativo regionale (Cor). Si raccomanda di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it. Aggiornamenti costanti anche su X https://x.com/AllertaMeteoRER, su Telegram https://t.me/AllertaMeteoEMR e sul canale AllertaMeteoER di Whatsapp https://www.whatsapp.com/channel/0029Vb7unKRLSmbS47kGVv3c.

 

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(11 novembre 2026)

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