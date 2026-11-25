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La Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal presidente del Tribunale, Pasquale Liccardo, ha condannato all’ergastolo il 36enne croato Marin Jelenic, accusato dell’omicidio aggravato (dai motivi abietti e dall’aver commesso il fatto nei pressi di una stazione ferroviaria) del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna.

La sentenza è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. L’imputato dovrà inoltre pagare 511.000 euro a testa ai genitori della vittima, 30.000 euro alla Filt-Cgil, 15.000 euro alla Fit-Cisl, oltre a una provvisionale di 20.000 euro al Comune. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni. In aula non erano presenti i genitori di Alessandro Ambrosio, ma solo lo zio. Per il Comune c’era la consigliera Giulia Sarti, delegata alla legalità democratica.

Pronto l’intervento di Matteo Lepore, Sindaco di Bologna – la città si è costituita parte civile nel processo: “Il Comune di Bologna esprime soddisfazione per la sentenza emessa oggi dalla Corte d’Assise di Bologna presieduta dal presidente del Tribunale Pasquale Liccardo, che ha condannato in primo grado Marin Jelenic all’ergastolo per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso il 5 gennaio 2026 nel parcheggio riservato al personale ferroviario del piazzale Ovest della stazione centrale di Bologna. La costituzione di parte civile – è il commento del sindaco Matteo Lepore – è stata per noi una scelta doverosa, per essere accanto alla famiglia di Alessandro e per dare voce a tutta la comunità bolognese ferita da questo delitto. Questa sentenza di primo grado è un primo passo importante verso la giustizia. Continueremo a seguire il processo in tutti i suoi gradi, con rispetto per il lavoro della magistratura e con vicinanza ai genitori di Alessandro, ai suoi colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

La Corte ha riconosciuto il danno subito dal Comune di Bologna e ha liquidato in suo favore una provvisionale di 20.000 euro, il cui utilizzo sarà definito quando possibile, sentita la famiglia e il Consiglio Comunale. Prosegue anche il lavoro congiunto tra Ferrovie e Comune di Bologna per l’intitolazione del Piazzale Ovest a Alessandro.

(25 novembre 2026)

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