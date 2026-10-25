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Nota dell’assessore Simone Borsari in seguito alla manifestazione di ieri: “Grazie a tutti coloro che si sono messi al lavoro già nella notte per ripristinare la città”

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Testo:

“Dopo la giornata del 25ottobre, le squadre di Hera, del Comune e delle imprese impegnate nei cantieri hanno lavorato per tutta la notte per ripristinare la città. Già nelle prime ore della notte le strade del centro erano percorribili e questa mattina sono proseguite le operazioni di pulizia e rimozione dei detriti, che continueranno per completare il ripristino delle aree interessate. Le prime stime dei danni sono ancora in fase di verifica. Si valuta tra i 30 e i 50 mila euro i costi relativi ai cantieri del tram, comprendendo anche le opere di protezione realizzate tra venerdì e sabato mattina. Tper stima in circa 25 mila euro i danni, una cifra che sarà verificata nei prossimi giorni. Hera segnala che le proprie squadre già nelle prime ore della notte hanno garantito la percorribilità delle strade del centro rimuovendo i cassonetti divelti e questa mattina sono proseguite le operazioni di pulizia.
Voglio esprimere la mia vicinanza anche ai commercianti, agli esercenti e ai cittadini che hanno subito danni. Comprendiamo la loro preoccupazione e siamo consapevoli dei disagi che queste situazioni comportano, anche sul piano economico.
La città è tornata alla normalità, per questo ringrazio tutte le lavoratrici e i lavoratori che si sono messi subito all’opera, anche durante la notte, i negozianti e cittadini che hanno subito danni e offerto collaborazione. Continueremo a lavorare per completare gli ultimi interventi necessari, ripristinare gli spazi pubblici e ridurre al minimo i disagi. Bologna è più forte di chi la vuole ferire”.

Così la nota dell’assessore Simone Borsari dopo i fatti del 24 ottobre.

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(25 dicembre 2026)

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