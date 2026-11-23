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Al Teatro Dehon di Bologna giovedì 26 novembre in scena la Compagnia Mollier in Notre Dame de Forlì, parodia del capolavoro di Victor Hugo riscritta in forma di commedia musicale da Luca Mazzamurro. Dalle rive della Senna alla Romagna più verace, cinquecento anni dopo. Il risultato è la prima parodia musicale dissacrante e sorprendente, che mescola teatro, musica popolare tipica del folklore italiano e danza, dando vita a uno spettacolo dal ritmo coinvolgente e dall’irriverente vena comica.

La commedia è ambientata a Forlì nel 1982. La bella Smeralda fa parte di una compagnia di zingari circensi che arriva nella tranquilla cittadina romagnola sulle tracce dei suoi amati genitori. La storia si ripete, ma La solennità del grande classico lascia spazio alla parodia sorretta da una comicità senza freni. Notre Dame de Forlì non è soltanto una rivisitazione: è un viaggio dissacrante tra la grande letteratura e la cultura popolare italiana, dove la tradizione musicale incontra il teatro comico.

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Sono disponibili on-line anche sul circuito Vivaticket.

26 novembre 2026

giovedì ore 21

NOTRE DAME DE FORLì

con Valentina Fabbretti, Lidio Granata, Daniele Faccioli,

Guido Turchi, Luca Comastri, Luca Mazzamurro e Elisa Borsoi

Libretto e regia Luca Mazzamurro

Coreografie, trucco e parrucco Valentina Fabbretti

Direttrice di palcoscenico e attrezzista Antonella Cofone

Disegno luci e suoni Daniele Lenzi LEGGI ANCHE Morto lo sceneggiatore e regista televisivo, Massimo Martelli È morto Massimo Martelli, regista televisivo firma di molte edizioni del festival di Sanremo, del Concertone del 1°... → Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

Tel. 051.342934

www.teatrodehon.it

(23 novembre 2026)

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