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È morto Massimo Martelli, regista televisivo firma di molte edizioni del festival di Sanremo, del Concertone del 1° maggio e di programmi Rai di intrattenimento di grande successo, sia per la tv che per la radio. Bolognese, era nato nel 1957, era autore televisivo, sceneggiatore e regista, firma fra le altre cose di “Anima mia”, “Quelli che il calcio”, “Radio2 Social Club”, e regista di “Bar Sport” dalla splendida opera di Stefano Benni. Ha collaborato con Michele Serra in occasione dell’iniziativa “Una piazza per l’Europa” a Roma; ha collaborato a lungo con Fabio Fazio e con Pietro Galeotti. Era inoltre direttore artistico del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, rassegna cinematografica che si svolge a Castelnuovo dell’Abate nel Senese.

Cordoglio nel mondo dello spettacolo e della politica. Da Bologna, la città dove era nato, arriva il messaggio del Sindaco Lepore e dell’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo. “Con la scomparsa di Massimo Martelli, Bologna perde un protagonista raffinato e appassionato della cultura, dello spettacolo e della televisione italiana” recita il messaggio. “Nato nella nostra città e formatosi al DAMS, Martelli ha saputo portare ovunque l’intelligenza, l’ironia e la sensibilità artistica delle sue radici bolognesi. Dietro le quinte dei più importanti programmi televisivi, radiofonici e delle grandi manifestazioni popolari del Paese – da Quelli che il calcio ad Anima mia, fino a numerose edizioni del Festival di Sanremo – ha dimostrato come la scrittura d’autore e il lavoro discreto ma decisivo di regia sappiano parlare al grande pubblico senza mai rinunciare alla qualità. Alla sua Bologna è rimasto sempre profondamente legato anche attraverso il cinema: lo ricordiamo con particolare affetto e gratitudine sia per la trasposizione sul grande schermo di un’opera simbolo della nostra identità come Bar Sport di Stefano Benni, sia per l’impegno civile testimoniato dal film Per non dimenticare, dedicato alla memoria della strage del 2 agosto 1980. Ai suoi familiari, alle persone che gli sono state amiche e a tutti i colleghi e le colleghe che con lui hanno condiviso un lungo percorso umano e professionale va il sincero abbraccio dell’Amministrazione e dell’intera comunità bolognese”.

Massimo Martelli aveva 69 anni.

(22 novembre 2026)

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