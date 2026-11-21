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Domenica 22 novembre prosegue a Bologna la programmazione della IX edizione de L’Eredità delle Donne, il festival sull’empowerment femminile diretto da Serena Dandini e dedicato quest’anno a Emma Bonino, con il titolo “Paura non avremo”. Ventidue gli appuntamenti in programma in diversi luoghi della città, tra presentazioni di libri, talk con ospiti internazionali, workshop e visite guidate.

L’edizione 2026, infatti, si apre anche con una grande novità: grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che ha scelto il festival come manifestazione simbolo del proprio impegno per le pari opportunità e contro la violenza di genere, il programma si arricchisce di nuove tappe a Bologna, Reggio Emilia e Ravenna. L’obiettivo è fare del festival un punto di convergenza per le energie, le esperienze e le progettualità di un territorio da sempre particolarmente attivo sui temi dei diritti delle donne, coinvolgendo istituzioni, associazioni e realtà che da anni operano in Emilia-Romagna su questi fronti. Le nuove città si uniscono a Firenze, luogo dove la manifestazione è nata e che continuerà a ospitare una parte della programmazione anche quest’anno.

La manifestazione è un progetto di Elastica realizzato in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e con il supporto dei main partner Gucci, Gruppo Hera e Fondazione CR Firenze; con la partnership di Coop Alleanza 3.0 e il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Manodori di Reggio Emilia, SYNLAB, TPER – Trasporto Passeggeri Emilia Romagna, Nespresso, Granlatte, Azienda di Promozione Turistica dell’Emilia-Romagna e Giunti Odeon. Partner istituzionali i Comuni di Bologna, Reggio Emilia, Ravenna e Firenze. Con la media partnership di Repubblica, Rai Cultura e TGR. Italo è il mobility partner del festival.

Rai Radio 3 è la radio ufficiale del festival.

I libri

Il calendario delle presentazioni bolognesi è dedicato a Romano Montroni, libraio e tra i grandi animatori della programmazione culturale cittadina. Sono otto le presentazioni editoriali in programma nella giornata. Alle 11 alla Libreria Coop Ambasciatori, Elisa Maria Bottiglieri e Marianna Folli (Le Mostre) presentano “Acqua, sapone e gin tonic” (DeAgostini), in dialogo con Desideria e Agnese del progetto di divulgazione letteraria e culturale Legami d’inchiostro. Dal successo di uno spettacolo teatrale e di una pagina Instagram nasce un libro che, attraverso la satira e l’osservazione sociale, costruisce un bestiario di personaggi femminili contemporanei: dalla suocera dittatrice alla collega invidiosa, dalla mamma sfranta alla timorata di Dio. Ritratti ironici e tragicomici che raccontano manie, fragilità e contraddizioni della società di oggi. Alle 11.45, sempre alla Libreria Coop Ambasciatori, Claudia De Lillo, alias Elasti, presenta “Diario di una famiglia (quasi) normale” (Fabbri Editore), in dialogo con Alessia Rossi, scrittrice. Un racconto familiare ironico e surreale che mette in scena una madre che sogna di dormire, un padre appassionato di economia, comunismo e Bari e tre figli alle prese con le proprie piccole e grandi convinzioni. A completare il quadro, anche Marìotereso, una misteriosa presenza che vive nel muro della cucina e mangia olive come fossero popcorn. Alle 15 Jana Karšaiová presenta “Io non parlo russo” (Feltrinelli), in dialogo con READondante Book Lab. La protagonista Hana torna a Bratislava per seguire le elezioni slovacche come inviata di una radio italiana. Qui ritrova un Paese profondamente cambiato e una famiglia divisa. Quando il nipote scompare, Hana si mette sulle sue tracce e incontra Levan, un rifugiato che le ricorda la propria esperienza di straniera in Italia. Un romanzo politico che attraversa identità, migrazioni e trasformazioni dell’Europa contemporanea. Alle 15.45 Silvia Dai Pra’ presenta “Brillare” (Mondadori), in dialogo con Elisa Da Re Giustiniani del gruppo di lettura Ambasciatori degli Editori. Il romanzo è ambientato a Greto, un paese delle Alpi Apuane segnato da un passato di militanza comunista e dalla violenza nazifascista. Quando Argo, padre di Bianca e Viola, scompare dopo una lite con le figlie, Bianca è costretta a interrompere i propri progetti per tornare a occuparsi della sorella. Una storia familiare che affronta il peso delle relazioni, le responsabilità e il desiderio di emanciparsi dal proprio passato. Alle 16, alla Libreria Coop Zanichelli, Arianna Lombardelli presenta “Una storia bugiarda” (Mondadori), in dialogo con Amalia Apicella, giornalista. Protagonista è Maria Bianchi, insegnante di sostegno in una scuola media della periferia romana e aspirante scrittrice, che conduce un’esistenza ordinaria accanto a un compagno possessivo. L’incontro con Miriam Dell’Acqua, ex moglie di un uomo appartenente a una delle famiglie più potenti d’Italia, le offre una storia destinata a cambiare la sua vita e il suo percorso di scrittura. Alle 16.30 alla Libreria Coop Ambasciatori, Emanuela Canepa presenta “Amalia, l’obliqua” (Guanda), in dialogo con Mariangela Cofone, critica letteraria. Al centro del libro la figura di Amalia Guglielminetti, poetessa e scrittrice anticonformista, e la sua relazione con il poeta Guido Gozzano, da cui nacque uno degli amori più tormentati della letteratura italiana. Alle 16.45 alla Libreria Coop Zanichelli, Sofia Pirandello presenta “Cellulosa” (Edizioni E/O), in dialogo con Elisa Guidelli, scrittrice, sceneggiatrrice e giornalista italiana. Il romanzo è una storia di formazione che intreccia lavoro, amicizia, desiderio di cambiamento e rivolta collettiva. La giornata di presentazione dei libri si chiude alle 17.30, sempre alla Libreria Coop Zanichelli, con Martina Pennisi e il suo “Il grande inganno dell’AI” (Solferino), in dialogo con il docente dell’Università di Bologna, Stefano Scioli. Partendo da un’esperienza personale con un chatbot, la giornalista accompagna i lettori dentro il mondo dell’intelligenza artificiale.

Gli incontri, i talk, le interviste

Dieci gli appuntamenti della sezione dedicata ai grandi temi internazionali, tra geopolitica, diritti, ambiente, tecnologia e nuove prospettive economiche. La giornata si apre alle 9 alla Scuderia Future Food Living Lab con “Fili, storie e altre trame”, il workshop di crochet condotto da Paola Marchesano, per la prima volta in Emilia-Romagna. L’uncinetto torna protagonista come pratica creativa e occasione di socialità: durante la mattinata le partecipanti saranno guidate nella realizzazione di una pochette da sera, attraverso la tecnica e i racconti dell’artigiana e creatrice digitale. Il workshop è a pagamento e a numero chiuso, con iscrizione obbligatoria. Alle 15, al Foyer Respighi del Teatro Comunale, il talk “La democrazia non è irreversibile” con la storica Michela Ponzani, la politologa Nadia Urbinati e la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli, con la conduzione di Ilaria Sotis, vicedirettrice Radio3. Michela Ponzani presenta “Piombo nero” (Einaudi, 2026), un libro che, attraverso le carte dei servizi segreti, ricostruisce due delitti politici irrisolti: l’omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci a Milano nel 1978 e quello di Valerio Verbano a Roma nel 1980. A partire da queste vicende, il confronto si allarga alla fragilità delle conquiste democratiche, alla difesa dei diritti e delle libertà e al valore della memoria e della partecipazione. Alle 15.30 alla Scuderia Future Food Living Lab, in collaborazione con il Festival La Violenza Illustrata, “Il digitale è politico” ospita le ricercatrici Chiara Gius, Angela Toffanin e Silvia Semenzin, conduce Simona Lembi, consigliera all’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. L’incontro affronta il tema della violenza di genere in rete e, a partire dai libri delle ospiti, il talk indaga le disuguaglianze che attraversano gli spazi digitali e le possibilità di trasformare Internet in un luogo di libertà. Alle 16 al Foyer Respighi del Teatro Comunale, “Cinquanta sfumature di verde” mette a confronto Giovanna Melandri, presidente di Human Foundation, e Sarah Finch, attivista britannica insignita del Goldman Environmental Prize 2026, con un’intervista a Isabella Malagoli, Amministratrice delegata di Hera Comm, condotta da Edoardo Vigna, giornalista del Corriere della Sera. Al centro la transizione ecologica, tra politica, economia e mobilitazione dal basso, con una domanda: quanto costa e chi paga? Alle 16.15 alla Scuderia Future Food Living Lab, la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu presenta “La collina” (HarperCollins) il romanzo scritto insieme ad Andrea Cedrola e ispirato alla sua infanzia vissuta nella comunità di San Patrignano, modera l’autrice Tv, radio e podcast, Silvia Righini. Alle 16.45, sempre alla Scuderia Future Food Living Lab, “La cura di genere” riunisce Silvia Jop, antropologa, documentarista e curatrice culturale, Antonella Santuccione Chadha, medico e neuroscienziata, fondatrice della Women’s Brain Foundation, Iolanda Iannella, medico specialista in ginecologia e ostetricia, e Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, che condurrà l’incontro. Il talk affronta la necessità di una medicina che tenga conto delle differenze di sesso e genere nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura delle patologie. L’incontro rende omaggio a Franca Ongaro Basaglia, che ha dedicato parte del proprio impegno alla condizione delle donne e alla specificità femminile nella malattia mentale e approfondisce i risultati più recenti delle neuroscienze sulla salute cerebrale femminile. Alle 17 al Foyer Respighi del Teatro Comunale ci sarà il reading da “Assedi: un diario di Guerra” dell’inviata Lucia Goracci. Alle 17.30 sempre al Foyer Respighi del Teatro Comunale, “Raccontare e disegnare il conflitto” mette a confronto la giornalista Francesca Caferri e la cartografa di Limes Laura Canali. Al centro Israele e Palestina, due territori e due popoli attraversati da conflitti, occupazioni e narrazioni contrapposte. Alle 17.45, alla Scuderia Future Food Living Lab, “Le radici della pace” ospita la mediatrice, stratega di pace e esperta di leadership, Quhramaana Kakar, l’Ambasciatrice dello Stato di Palestina presso il regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e l’Unione europea, Amal Jadou Shakaa conduce Loredana Teodorescu. In collaborazione con il Network delle Donne Mediatrici del Mediterraneo, l’incontro racconta il lavoro delle donne impegnate nella costruzione della pace in contesti di guerra e divisione, dall’Afghanistan al Libano e alla Palestina. Alle 18.15 al Foyer Respighi del Teatro Comunale, l’economista Mariana Mazzucato presenta “L’economia del bene comune” (Einaudi), in dialogo con l’economista, manager culturale e ambientalista e fondatrice e presidente di Human Foundation, Giovanna Melandri. Il panel affronta le contraddizioni del sistema economico contemporaneo, tra crisi climatica, disuguaglianze crescenti e concentrazione della ricchezza, proponendo una nuova teoria del bene comune. Al centro la necessità di ripensare il rapporto tra governi e imprese, superando una logica che interviene soltanto per correggere i fallimenti del mercato e puntando invece alla creazione di valore condiviso. Chiude la sezione, alle 18.30 alla Scuderia Future Food Living Lab, “Umani e altri animali”, con Eva Meijer e il filosofo ambientale Marcello Di Paola. L’intervista alla filosofa e scrittrice olandese, condotta da Di Paola, approfondisce il confine tra esseri umani, animali e ambiente, affrontando temi come il linguaggio non umano, la giustizia interspecifica e le nuove forme di coesistenza nell’era delle crisi climatiche.

Mappe per la città

“Mappe per la città”: EDD e Regione Emilia-Romagna insieme per un programma condiviso contro la violenza di genere. Quest’anno, la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, arricchisce il cartellone del festival di una sezione nuova, Mappe per la città. A Bologna, Ravenna e Reggio Emilia, in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia e il tavolo Reggio contro la violenza, istituzioni, gruppi, organizzazioni culturali e sociali cittadine, con il supporto dei Comuni e la collaborazione dei Tavoli Interistituzionali contro la violenza di genere, infatti, organizzeranno un fitto calendario di eventi durante i giorni del festival. Talk, passeggiate e pedalate urbane, proiezioni, visite guidate, workshop e spettacoli: oltre 40 appuntamenti capaci di unire memoria storica, spazio urbano e attivismo contro la violenza di genere. Mappe per la città rappresenta un manifesto della collaborazione di EDD con una Regione, quella dell’Emilia-Romagna, che è da sempre attiva nella difesa e tutela dei diritti delle donne. Fra gli enti e le organizzazioni che hanno partecipato alla realizzazione del programma: la Cineteca e il Museo di Palazzo Poggi di Bologna, il MAPEI Stadium, il Teatro Ariosto e la Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia, il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna e la Biblioteca Classense di Ravenna. Quattro gli appuntamenti dedicati alla riscoperta della storia femminile e del patrimonio culturale bolognese, attraverso visite guidate, percorsi urbani e incontri nei musei cittadini nella giornata di domenica. Alle 10.30 al Museo del Patrimonio Industriale, Virginia Farina, scrittrice, poeta e curatrice, conduce la visita guidata “Storie di lavoro al femminile”. Il percorso ricostruisce, attraverso luoghi, testimonianze e documenti, il contributo delle donne alla vita economica, sociale e produttiva di Bologna tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del Novecento. Dal lavoro in fabbrica come strumento di emancipazione all’affermazione di ruoli imprenditoriali e alla conquista dell’accesso alla formazione tecnica, la visita riscopre una parte spesso nascosta della memoria cittadina. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Alle 11 al Museo di Palazzo Poggi, Lucia Corrain, professoressa dell’Università di Bologna, accompagna il pubblico nella seconda visita guidata di “Donne fuori dal comune tra anatomia e fisica: Anna Morandi e Laura Bassi nella Bologna del ‘700”. Un viaggio nella storia di due protagoniste della scienza bolognese del Settecento: Anna Morandi, anatomista e ceroplasta che ha rivoluzionato lo studio dell’anatomia attraverso la lavorazione della cera, e Laura Bassi, prima donna al mondo a ottenere una cattedra universitaria in fisica. La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria. Alle 17 a Palazzo Pepoli appuntamento con “Fuori Museo: Donne di Bologna”, una visita guidata per il centro storico con Maria Benassi, autrice della guida “Donne di Bologna”. Il percorso parte dalla Sala della Cultura di Palazzo Pepoli e prosegue per le strade della città, alla scoperta delle storie di scienziate, artiste, docenti e nobildonne che hanno lasciato un segno nella storia bolognese. La partecipazione è a pagamento. Alle 17.30 al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, “Una vita in musica” propone un incontro tra fotografia, parole e musica con Donata Zanotti, fotografa, e Deborah Annolino giornalista, accompagnate dagli interventi musicali del soprano Hisae Terakura e della pianista Cecilia Ferreri. Al centro il progetto fotografico di Donata Zanotti dedicato a Casa Verdi, la storica casa di riposo per musicisti fondata da Giuseppe Verdi a Milano.

L’Eredità delle Donne

dal 20 al 25 novembre 2026

Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Ravenna

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(21 novembre 2026)

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