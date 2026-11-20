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Nel centenario della nascita di Dario Fo, il regista Giorgio Gallione si confronta con il Premio Nobel per la letteratura e porta al Teatro Duse di Bologna, Morte accidentale di un anarchico, in cartellone dal 27 al 29 novembre (ore 21, domenica ore 16). Sul palco Lodo Guenzi, nel ruolo del Matto, e una sarabanda grottesca di personaggi, che compongono il ritratto feroce e satirico del potere.

Al Duse di Bologna, palcoscenico che Fo aveva scelto negli ultimi anni di vita per presentare in anteprima i suoi spettacoli, approda dunque uno dei suoi testi di maggior denuncia civile. In questo spettacolo epocale, un po’ commedia degli equivoci, un po’ slapstick comedy, Guenzi si muove consapevole della grande eredità dell’autore, facendola propria, per rimodellarla sulla sua sensibilità artistica e moderna coscienza critica. Nel 1921 un emigrante italiano volò misteriosamente fuori dalla finestra del palazzo della polizia di New York. È questo l’episodio che Dario Fo prende a pretesto per scrivere una farsa tragica, divertentissima e inquietante che, dopo più di cinquant’anni, è ancora rappresentata con grande successo in tutto il mondo. La “morte accidentale”, così ironicamente definita da Fo, è in realtà quella dell’anarchico Giuseppe Pinelli , precipitato il 15 dicembre 1969 dal quarto piano della Questura di Milano, durante un interrogatorio sulla strage di Piazza Fontana. Un “malore attivo” lo definì l’inchiesta.

L’edizione di quegli anni, curata e interpretata da Fo con La Comune, fu accolta dal continuo sold out in oltre duecento serate vibranti di entusiasmo e partecipazione sociale. Il tutto tra tentativi di censura, provocazioni e pericoli reali, con ripetute telefonate anonime ad annunciare la presenza di una bomba in sala.

Seppure attraverso il paradosso comico, il testo di Fo è basato su documenti autentici, verbali di processi e inchieste giornalistiche, che denunciano cause e radici politiche delle diffuse stragi di Stato di quegli anni e di cui la morte dell’anarchico Pinelli è un tragico emblema. Fo ambienta i fatti in un contesto grottesco, con protagonista e motore dell’azione un Matto, moderno giullare in grado di usare gioco, travestimento e sberleffo per smascherare le bugie del potere, interpretato da commissari, agenti e questori goffi e sfacciati, pronti a tutto pur di negare la verità.

“Nei tempi bui dobbiamo cantare i tempi bui» ha scritto Brecht. Allo stesso modo Fo scelse la scomoda posizione del ribelle non allineato, affrontando più di duecento denunce e processi, per raccontare sul palco una verità che nessuno voleva davvero scoprire. Per dirla ancora con Brecht, il Premio Nobel preferì, dunque “mettersi dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati”.



Lodo Guenzi

MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO

di Dario Fo e Franca Rame

regia Giorgio Gallione

con Lodo Guenzi

e Matteo Gatta, Eleonora Giovanardi, Alessandro Federico, Marco Ripoldi, Roberto Rustioni

scene di Guido Fiorato

luci di Andrea Violato

costumi di Francesca Marsella

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

(20 novembre 2026)

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