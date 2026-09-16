Bologna. In A13 in sella alla moto di grossa cilindrata con la patente revocata: straniero denunciato dalla Polizia di Stato

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Nella giornata di venerdì 11 settembre, la Polizia di Stato di Bologna ha denunciato a piede libero un 32enne straniero sorpreso alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata (1000 cc) privo di patente idonea e, aggravante non da poco, con titolo di guida già revocato dal 2022. È accaduto mercoledì pomeriggio quando il Centro Operativo della Polizia Stradale (COPS) di Bologna ha inviato un equipaggio della Sottosezione Polizia Stradale di Altedo per verificare la presenza di un motoveicolo fermo in corsia di emergenza, al chilometro 24 in direzione sud dell’autostrada A13.

Il conducente ha riferito di essersi fermato perché aveva finito la benzina ma il suo atteggiamento nervoso e insofferente ha indotto i poliziotti ad approfondire le verifiche sul suo conto attraverso le banche dati interforze. Gli accertamenti hanno permesso di smascherare compiutamente la condotta illecita: il conducente non solo era sprovvisto della patente di categoria A (indispensabile per la conduzione di un bolide da 1000 cc) ma la sua patente valida per la conduzione di autovetture era stata formalmente revocata fin dal 2022.

Sempre lui, peraltro, era già stato sanzionato amministrativamente per la medesima violazione (guida con patente revocata) nel mese di marzo di quest’anno: una recidiva specifica sanzionata molto severamente, che configura un illecito penale. Alla luce degli elementi raccolti, per il 32enne è scattata l’immediata denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria per la violazione reiterata delle norme del Codice della Strada. Il motoveicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

(16 settembre 2026)

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