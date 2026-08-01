2 agosto 1980, il Teatro Arena del Sole ricorda la data con l’installazione “Un Cielo di Fiori”

Inaugurata a Bologna l’installazione Un cielo di fiori davanti alla facciata del Teatro Arena del Sole, in occasione dell’anniversario della Strage della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Alla cerimonia sono intervenuti: Emily Clancy, Vicesindaca di Bologna; Paolo Lambertini, Presidente dell’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980; Giuliano Barbolini, Presidente di ERT; Natalia Di Iorio, Direttrice generale di ERT; Elena Di Gioia, Direttrice artistica di ERT.
L’installazione rimarrà allestita per salutare idealmente il passaggio del corteo cittadino di domani, 2 agosto, che quest’anno tornerà a sfilare lungo via Indipendenza, prevedendo una breve sosta davanti all’Arena del Sole.
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(1 agosto 2026)
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