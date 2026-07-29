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10eLotto: vinti 30mila euro a Comacchio (FE)

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L’Emilia-Romagna sorride ancora – sorride spesso, va scritto – con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 28 luglio a Comacchio, in provincia di Ferrara, sono stati vinti 30mila euro con un 8 Oro in viale Lungomare Italia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,29 miliardi da inizio anno. Lo scrive Agipronews.

 

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(29 luglio 2026)

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