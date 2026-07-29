10eLotto: vinti 30mila euro a Comacchio (FE)

L’Emilia-Romagna sorride ancora – sorride spesso, va scritto – con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 28 luglio a Comacchio, in provincia di Ferrara, sono stati vinti 30mila euro con un 8 Oro in viale Lungomare Italia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,29 miliardi da inizio anno. Lo scrive Agipronews.
Lavoro. Crisi Coperion (Fe), convocato per lunedì 3 agosto il tavolo regionale
La Regione ha convocato lunedì 3 agosto il tavolo di salvaguardia per Coperion spa, l’azienda del Ferrarese specializzata,... →
(29 luglio 2026)
“Radio Rulli Frulli Cento”: in arrivo questo autunno dal Centro per le Famiglie
Oggi vi presentiamo un progetto che mette al centro gli adolescenti, le loro idee, i loro interessi e... →
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