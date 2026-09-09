Al via la 442ª Fiera di Cento: per quattro giorni imprese, scuola, cultura, spettacolo

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Prende il via giovedì 10 settembre la 442ª Fiera di Cento, che fino a domenica 13 settembre animerà il centro storico con un programma che mette insieme imprese, associazioni, scuola, cultura, sociale, gastronomia e spettacolo. Il momento istituzionale di apertura è previsto giovedì alle ore 19 in Piazza Guercino, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e militari e della Banda Giuseppe Verdi di Cento. La giornata inaugurale inizierà già alle 17.30 nell’Area Meeting, sotto il doppio portico del Palazzo del Governatore, con l’incontro promosso da CNA e Confartigianato al quale parteciperà il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale.

Tra gli appuntamenti principali della prima serata, alle 21, il Premio Guercino d’Oro 2026, assegnato quest’anno a Giorgia Balboni, manager centese ai vertici di Caterpillar Italia; Giovanna Guidoboni, docente universitaria e ricercatrice con una carriera internazionale; Andrea Cavazza, studente dell’ISIT Bassi Burgatti distintosi nel Model European Parliament; e Paolo Passarini, per l’impegno dedicato alla crescita del basket giovanile centese. La serata si concluderà alle 21.45 con lo spettacolo di Adriano Moretti. Un ruolo importante sarà riservato al mondo della scuola, con il coinvolgimento di più istituti cittadini. L’ISIT Bassi Burgatti, istituto ospite ufficiale della 442ª edizione, sarà presente in Piazza Guercino con laboratori, progetti ed esperienze scientifiche e tecnologiche. L’IIS F.lli Taddia porterà invece venerdì sera sul palco di Piazza Guercino “Frammenti nel tempo – Taddia Show 2026”, spettacolo di musica, danza ed esibizioni degli studenti inserito nelle celebrazioni per i cento anni dell’istituto.

Il Liceo Cevolani allestirà davanti alla propria sede di via Guercino un vero e proprio salotto aperto alla città, accompagnato da un calendario di iniziative nel corso della settimana. Presenze differenti che rafforzano il rapporto tra Fiera, nuove generazioni e territorio. L’Area Meeting accompagnerà i quattro giorni con incontri dedicati a lavoro, impresa, scuola, salute e sociale: dal Recruiting Day di venerdì agli appuntamenti con il mondo economico e associativo, fino agli incontri domenicali dedicati a disabilità, solidarietà e sanità. Il programma degli spettacoli proseguirà venerdì con Beatrice Rigillo, cantante, musicista, attrice e performer. Sabato 12 settembre Piazza Guercino ospiterà invece la tappa conclusiva di One Night Summer Hits, condotta da Manila Nazzaro. Ospite principale sarà Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23 e protagonista tra i Big del Festival di Sanremo 2025. Sul palco anche Cara, Cecille e Gianluca Amoruso. Tra gli altri luoghi della manifestazione, il Piazzale della Rocca ospiterà Rocca Food, area dedicata alla gastronomia e alla convivialità, pensata come ulteriore punto di incontro durante le serate della Fiera.

La Fiera torna così ad occupare il cuore di Cento per quattro giorni, confermando la propria vocazione di luogo d’incontro della città e del territorio, capace di affiancare alla propria lunga tradizione nuove esperienze, linguaggi e generazioni.

(9 settembre 2026)

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