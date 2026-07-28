46° anniversario della Strage di Ustica, le iniziative del 29 luglio al Parco della Zucca

Proseguono gli appuntamenti di Attorno al Museo, rassegna di musica, danza, teatro, performance, poesia a cura dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica al parco della Zucca, in via di Saliceto 3/22.

Mercoledì 29 luglio alle 21.15, sul palco di fronte al Museo per la Memoria di Ustica al Parco della Zucca, la coreografa e danzatrice Silvia Gribaudi presenta Archivio dei Corpi, appositamente realizzato per la rassegna, una riflessione sui corpi come luoghi di memoria, al pari degli archivi, in cui ogni segno e stratificazione portano con sé la traccia di storie ed esperienze vissute, incarnandole. Memorie che si trasformano in movimenti e gesti che saranno restituiti sul palco e attraverso i video di Matteo Maffesanti: nello spettacolo sarà integrato il lavoro laboratoriale con cittadine e cittadini che la coreografa sta tenendo fino 29 luglio alla Casa di Quartiere Montanari e nel Parco della Zucca.

Una pratica, quella del coinvolgimento delle comunità, che da oltre vent’anni attraversa il lavoro di Gribaudi: al centro della sua ricerca c’è infatti l’impatto sociale del corpo e la relazione tra pubblico e performer, attraverso la ricerca artistica sul linguaggio coreografico, la danza e lo humour. Con un’attenzione specifica al livello umano e relazionale, sviluppa i suoi lavori attraverso il dialogo e l’incontro poetico con gli artisti e le artiste con cui collabora, le comunità e il pubblico, che diventano parte integrante di ogni atto performativo.

Per tutte le serate della rassegna, le Cucine Popolari di Bologna in collaborazione con la Casa di Quartiere Antonio Montanari prepareranno i Piatti della solidarietà, nell’ambito del progetto La memoria in tavola.

Come di consueto, in corrispondenza delle date di tutti gli eventi in programma il Museo per la Memoria di Ustica propone aperture straordinarie dalle 20 alle 23. In queste serate il Dipartimento educativo MAMbo | Museo Morandi propone una visita guidata gratuita al Museo dalle 20 alle 21. La prenotazione è obbligatoria e si effettua scrivendo all’indirizzo e-mail mamboedu@comune.bologna.it entro le 13 del giorno precedente. Negli altri giorni restano invariati gli orari di apertura estivi del museo, validi fino al 27 settembre 2026: venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20.

L’ingresso al Parco della Zucca per gli spettacoli serali è gratuito e a offerta libera.

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La rassegna Attorno al Museo è realizzata con il sostegno della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Il programma completo è disponibile sui siti: attornoalmuseo.it.

(28 luglio 2026)

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