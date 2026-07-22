La Radio Podcast: in arrivo questo autunno dal Centro per le Famiglie

Oggi vi presentiamo un progetto che mette al centro gli adolescenti, le loro idee, i loro interessi e la loro capacità di costruire. Come Comune di Cento stiamo lavorando per offrire ai ragazzi e alle ragazze del nostro territorio uno spazio in cui possano esprimersi, raccontarsi e diventare protagonisti attivi della vita della comunità. Attraverso un percorso guidato da professionisti con la supervisione di Marco Golinelli, cofondatore di Rulli Frulli e referente dell’area radio e podcast, a Cento in autunno partirà una nuova esperienza… La Radio Podcast.

In via Risorgimento 11, al secondo piano del Centro per le Famiglie, apriremo un intero piano in cui ragazze e ragazzi saranno coinvolti direttamente nella progettazione, nella produzione e nella diffusione delle puntate, sperimentando un ruolo attivo e responsabile.

La scelta del podcast non è casuale. Si tratta infatti di uno strumento particolarmente efficace dal punto di vista educativo perché consente ai ragazzi di esprimersi in un contesto protetto, riducendo l’ansia da prestazione. A differenza di altre modalità comunicative, il podcast permette di registrare, riascoltare e rielaborare i contenuti prima della loro diffusione, offrendo ai giovani la possibilità di sperimentare senza il timore dell’errore. Questo favorisce una maggiore sicurezza nell’espressione di sé, incoraggia la partecipazione anche dei ragazzi più timidi e sostiene un percorso graduale di crescita delle competenze comunicative e relazionali.

La proposta soprattutto vuole creare occasioni positive di incontro e partecipazione. In un periodo storico in cui gli adolescenti chiedono ascolto, riconoscimento e opportunità di protagonismo, la radio podcast rappresenta uno strumento capace di dare loro voce e di trasformare questa voce in una risorsa per l’intera comunità.

L’obiettivo è quello di costruire un gruppo che si incontri settimanalmente e che, nel corso dell’anno, realizzi puntate podcast dedicate a temi di loro interesse, al racconto del territorio e alle esperienze che caratterizzano la vita delle nuove generazioni.

Investire in questa esperienza significa investire nelle competenze, nella partecipazione e nel benessere dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, offrendo loro uno spazio concreto in cui sentirsi ascoltati, valorizzati e parte attiva della comunità”.

Come scrive la nota stampa del Comune di Cento,”La Radio Podcast” non vuole parlare ai ragazzi, ma dare ai ragazzi la possibilità di parlare e di essere ascoltati dalla comunità”.

(22 luglio 2026)

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