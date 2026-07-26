Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

HomeComune di BolognaMatteo Lepore sotto scorta dopo le minacce via social

Matteo Lepore sotto scorta dopo le minacce via social

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
245
Lettura: meno di minuti
Articolo precedente
Sanità. Approvata la legge dell’Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito
Articolo successivo
Consiglio comunale, le delibere approvate. Quattro delibere approvate
1 giorno fa
Matteo Lepore, Sindaco di Bologna (foto: Agenzia DIRE www.dire.it)
SEGUI GAIAITALIA.COM SU

La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Matteo Lepore a seguito delle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riporta l’ANSA che cita Corriere della Sera e Repubblica. La misura di protezione è giù attiva. “La decisione di assegnare la scorta al sindaco Matteo Lepore è una notizia che dovrebbe preoccupare tutti, al di là delle appartenenze politiche” è il commento del segretario provinciale del PD di Bologna, Enrico Di Stasi.

E’ ancora l’ANSA a informare che la Prefettura avrebbe assegnato la protezione al primo cittadino durante tutto il giorno, sia in appuntamenti pubblici che privati.

LEGGI ANCHE

Consiglio comunale, le delibere approvate. Quattro delibere approvate

Nel corso della seduta di del 27 luglio, il Consiglio comunale ha approvato quattro delibere. La prima delibera,...

 

 

(26 luglio 2026)

LEGGI ANCHE

Sanità. Approvata la legge dell’Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito

"Questa legge non crea nuovi diritti né introduce condizioni diverse rispetto a quelle già definite dalla Corte costituzionale....

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Articolo precedente
Sanità. Approvata la legge dell’Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito
Articolo successivo
Consiglio comunale, le delibere approvate. Quattro delibere approvate
Bologna
cielo sereno
21.1 ° C
22.2 °
20.6 °
83%
0.9m/s
0%
Mar
34 °
Mer
37 °
Gio
38 °
Ven
41 °
Sab
41 °

BOLOGNA