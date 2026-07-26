Matteo Lepore sotto scorta dopo le minacce via social

La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Matteo Lepore a seguito delle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riporta l’ANSA che cita Corriere della Sera e Repubblica. La misura di protezione è giù attiva. “La decisione di assegnare la scorta al sindaco Matteo Lepore è una notizia che dovrebbe preoccupare tutti, al di là delle appartenenze politiche” è il commento del segretario provinciale del PD di Bologna, Enrico Di Stasi.

E’ ancora l’ANSA a informare che la Prefettura avrebbe assegnato la protezione al primo cittadino durante tutto il giorno, sia in appuntamenti pubblici che privati.

(26 luglio 2026)

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