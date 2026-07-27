Consiglio comunale, le delibere approvate. Quattro delibere approvate

Nel corso della seduta di del 27 luglio, il Consiglio comunale ha approvato quattro delibere.

La prima delibera, che riguarda l’approvazione delle tariffe TARI 2026 in conformità al piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti, è stata approvata con 21 voti favorevoli (Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e 10 non votanti (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Misto, Bologna ci piace, Forza Italia). Stesso esito per l’immediata eseguibilità.

La seconda delibera, sul riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive emesse dal tribunale e giudice di pace, è stata approvata con 20 voti favorevoli (Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e 11 contrari (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Misto, Bologna ci piace, Forza Italia, Verdi). Stesso esito per l’immediata eseguibilità.

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La terza delibera, sull’approvazione del terzo adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e dell’elenco annuale dei lavori per il 2026. Adeguamento del DUP 2026-2028, è stata approvata con 20 voti favorevoli (Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e 10 non votanti (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Misto, Bologna ci piace, Forza Italia). Stesso esito per l’immediata eseguibilità.

La quarta ed ultima delibera, sull’autorizzazione alla spesa per l’avvio della procedura di gara per l’affidamento della gestione del nido Menghini, per il periodo gennaio 2027 – luglio 2029, è stata approvata con 20 voti favorevoli (Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e 11 non votanti (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Misto, Bologna ci piace, Forza Italia, Verdi). Stesso esito per l’immediata eseguibilità.

Informa una nota del Comune pubblicata integralmente.

(27 luglio 2026)

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