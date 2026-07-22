Banchetto richiesto da Fratelli d’Italia, precisazione dell’Amministrazione di Bologna

In merito al comunicato di Fratelli d’Italia secondo cui il Comune avrebbe negato la possibilità di effettuare un banchetto nel pomeriggio di oggi, si precisa che al Quartiere Santo Stefano, che per competenza gestisce queste richieste, è arrivata in data odierna una richiesta di occupazione di suolo pubblico in via D’Azeglio angolo via Farini per poter allestire uno spazio di 8 mq con 3 banchetti e 2 gazebo. Richiesta non accoglibile in quanto, da regolamento, il rilascio della concessione richiede l’acquisizione di pareri da parte degli uffici tecnici coinvolti nell’istruttoria.

Si è quindi informato il Consigliere richiedente che in quel punto, sempre in via d’Azeglio ma nel lato verso via Carbonesi, poteva allestire una postazione per banchetti (codice 13031) che non richiede l’acquisizione di pareri, perché già codificata.

Alla risposta del Comune non è poi stato dato seguito da parte del Consigliere.

Così una nota stampa del Comune di Bologna.

(22 luglio 2026)

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