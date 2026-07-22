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Il cordoglio del sindaco Matteo Lepore per la morte della donna rimasta gravemente ferita nei tragici fatti di Modena del 16 maggio

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Il Sindaco di Bologna Matteo Lepore
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“Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia di Monica Esposito, che oggi ha perso la vita, dopo oltre due mesi di cure e di speranza. Ricordo con commozione l’incontro che ebbi con lei all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove ho potuto vedere da vicino la straordinaria dedizione di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario, che ha fatto tutto il possibile per salvarle la vita. Alla sua famiglia va l’abbraccio della città di Bologna. La scelta di donare gli organi, nel momento del dolore più grande, è un gesto di generosità che offrirà speranza ad altre persone. Bologna è vicina alla comunità modenese e si stringe, con rispetto e partecipazione, attorno a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”.
Così il Sindaco Matteo Lepore in una nota stampa.

 

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(22 luglio 2026)

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