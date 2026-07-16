Maltempo, prorogato fino al 17 luglio il divieto di accesso a parchi e giardini. Aperti invece Giardini Margherita e parco delle Caserme Rosse

È prorogato fino alle 17 di domani, venerdì 17 luglio, il divieto di permanere in tutte le aree verdi, parchi e giardini, cittadini e collinari, fino al termine delle operazioni di verifica della stabilità delle alberature. Sono vietate anche le attività sportive all’aperto nelle zone in cui sono presenti alberature. Sono invece concluse le verifiche ed è quindi possibile accedere e svolgere gli eventi in programma, nei seguenti parchi:

Giardini Margherita: è possibile sostare nell’area del playground ed è obbligatorio transitare nelle parti carrabili asfaltate, transitando tramite gli accessi pedonali di Porta Castiglione, Piazza di Porta Santo Stefano e Via Sabbioni, con espresso divieto di transitare sui prati;

è possibile sostare nell’area del playground ed è obbligatorio transitare nelle parti carrabili asfaltate, transitando tramite gli accessi pedonali di Porta Castiglione, Piazza di Porta Santo Stefano e Via Sabbioni, con espresso divieto di transitare sui prati; parco delle Caserme Rosse.

Il Comune raccomanda a tutte e a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie.

Un primo bilancio del maltempo di ieri

Prosegue intanto la conta dei danni del maltempo che ha colpito la città. Da una prima stima gli alberi caduti sono oltre 300. Dal tardo pomeriggio di ieri sono state circa 80 le strade in cui le squadre del Comune sono intervenute per liberare le carreggiate e ripristinare la viabilità. Al momento tutte le strade sono state liberate e riaperte.

Un centinaio le segnalazione alla Polizia locale per alberi caduti sulla carreggiata, 6 gli interventi per incidenti stradali con feriti, non gravi, e 11 interventi per ripristinare transenne dei cantieri cadute per il vento. Circa una trentina i semafori andati fuori uso durante il temporale. Si sta ancora intervenendo su una decina.

Anche alcuni impianti della pubblica illuminazione sono stati danneggiati. Nel corso della giornata la maggior parte sono stati ripristinati ma in alcune situazioni non è stato possibile completare le attività necessarie al ripristino del servizio. Pertanto, si segnala che nella serata odierna rimarranno prive di illuminazione le seguenti strade: via delle Rose, via Gandino, via Cappellini, via Don Marella, via Tinozzi, via Fossa Cavallina, viale Aldini, viale Vicini. Continuano infine, come già detto, le operazioni in parchi e giardini dove sono all’opera 10 squadre per rimuovere alberi e rami caduti e verificare la stabilità di quelli pericolanti e in alcuni casi l’agibilità dei giochi per bambini che sono stati interessati dalla caduta di alberi e rami.

(16 luglio 2026)

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