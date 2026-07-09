Ordinanza anti vetro adottata in occasione dell’incontro di calcio Francia-Marocco

In occasione della partita di calcio Francia-Marocco, giovedì 9 luglio, è prevista la proiezione dell’incontro prevista in piazza Lucio Dalla. E proprio in previsione dell’alto afflusso di persone che prenderà parte all’evento, il Comune ha emesso un’ordinanza per garantire la fruizione in tranquillità e sicurezza dello spettacolo.

Dalle 20 del 9 luglio fino alle 3 del 10 luglio, è in vigore il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina nelle seguenti vie e piazze:

piazza Lucio Dalla, piazza Dell’Unità, via Fioravanti, via Carracci, via Dall’Arca, via De Maria, via Di Vincenzo, via Serra, via Matteotti, via Albani, via Costa, via Sirani, via Tibaldi, via Rosaspina, via Bolognese, via Colonna, via Gobetti, da rotonda Langer fino all’incrocio con rotonda Gozzadini.

Il provvedimento si applica a tutte le attività autorizzate alla vendita di bevande anche per asporto a prescindere dal titolo che ne legittima la vendita.

(9 luglio 2026)

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