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Il Governance Poll de Il Sole 24 Ore, sindaci dell’Emilia-Romagna e presidente De Pascale a metà classifica

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2 giorni fa
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Governance Poll 2026 è stato pubblicato il 6 luglio da Il Sole 24 ore e realizzato dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi. Se al settimo posto troviamo Michele Guerra, Sindaco di Parma, il presidente De Pascale e i sindaci dell’Emilia-Romagna veleggiano a metà classifica con gradimenti inferiori a quelli ottenuti al momento dell’elezione. De Pascale, ad esempio, eletto con il 56,8% delle preferenze si trova oggi con un gradimento del 52% (-4,8%); Matteo Lepore eletto con il 61,9% dei voti, perde quasi undici punti e si ferma al 51%; Massimo Mezzetti popolarissimo sindaco di Modena eletto con il 63,8% delle preferenze si incontra oggi al 56,5% (-7,3%); Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, cresce invece di qualche punto rispetto alla percentuale di voti ottenuta al momento del voto attestandosi al 55,5%Alessandro Barattoni (Ravenna) è fermo a -4,2 punti rispetto all’elezione col 58,2%; anche la Sindaca Tarasconi, sindaca di Piacenza, perde un punto rispetto alla sua elezione. Se ci spostiamo a Reggio Emilia troviamo Marco Massari eletto con il 56,1% e oggi al 53,5% e se andiamo a Ferrara troviamo Alan Fabbri in crescita di qualche decimale rispetto alla percentuale con cui è stato eletto, al 58,5%.

Attestandosi la sufficienza oltre il 50% si tratta per tutti i protagonisti di risultati positivi, per alcuni le tensioni sociali certamente influiscono sul giudizio degli elettori, ma va detto che come per altre città o regioni, la vicinanza e la conoscenza del candidato (ci pensino quelli che non vogliono le preferenze in nome del potere delle oligarchie interne ai partiti) favorisce rapporto e giudizio diretto sull’operato di sindaci e governatori.

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(7 giugno 2026)

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