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“Campus di calcio. Studenti del Bologna Football Club dall’università alla città”, la mostra dal 3 luglio in Manica Lunga a Palazzo d’Accursio

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Da venerdì 3 e fino al 31 luglio, con orari di visita 8.30-18.30 dal lunedì al venerdì e 9.30-18.30 sabato e domenica, sarà allestita in Manica Lunga  a Palazzo d’Accursio la mostra  “Campus di calcio. Studenti del Bologna Football Club dall’università alla città”. Promossa e curata dall’Archivio Storico dell’Università di Bologna, l’esposizione descrive il ruolo fondamentale degli studenti universitari nell’introduzione e nella diffusione del calcio a Bologna: dai primi incontri improvvisati fino alla fondazione e ai successi del Bologna FC. Un percorso che restituisce il legame profondo tra vita accademica e appartenenza cittadina. “Campus di calcio” è un invito a riscoprire una pagina significativa della storia bolognese, dove la passione sportiva nasce tra le aule universitarie di una comunità studentesca dinamica e culturalmente vivace e si diffonde nella città, contribuendo a costruirne l’identità collettiva.

La mostra, articolata in pannelli con testi e immagini, espone le copie dei documenti provenienti dai Fascicoli degli studenti conservati nell’Archivio Storico dell’ateneo e dei materiali iconografici concessi dal Bologna FC 1909, dal Reale Collegio di Spagna e dalla Fondazione Carisbo. Un percorso che illustra le biografie di alcuni fra quei giovani studenti, provenienti da diverse realtà sociali e geografiche, uniti dalla passione per il nuovo gioco.

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(2 luglio 2026)

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