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Inflazione tendenziale a Bologna al +2,6 % nel mese di Aprile 2026

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La Città di Bologna ha reso noto il comunicato offre una visione più dettagliata e analitica dell’inflazione locale. Nella città di Bologna per il mese di Aprile 2026 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione mensile di +1,2%  e un tasso tendenziale di +2,6%. La comunicazione della città rende noto che a partire da Gennaio 2019 questi dati non rappresentano più una stima, ma sono da considerarsi definitivi.
Con il rilascio dei dati di Gennaio 2026 l’Istat avvia la diffusione degli indici dei prezzi al consumo secondo la versione 2 della classificazione ECOICOP, contestualmente al passaggio alla nuova base di riferimento 2025=100.
Al link in alto i dettagli della rilevazione mensile.

 

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(15 maggio 2026)

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