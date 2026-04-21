Tiziano La Bella al Teatro Dehon, torna con “Dopo Cristo” il 24 aprile

Al Teatro Dehon di Bologna venerdì 24 Aprile ore 21 è tutto esaurito per lo spettacolo di Tiziano La Bella “Dopo Cristo”, una serata che offrirà una miscela unica di storytelling, imprevisti interattivi e osservazioni taglienti, senza temere di toccare temi considerati tabù. Dopo i suoi ultimi due tour Dark e Boomer, Tiziano La Bella torna con un nuovo show che si distingue per la sua capacità di sorprendere e coinvolgere. Il linguaggio diretto e la spontaneità dell’evento invitano chi assiste a lasciarsi trasportare dalla leggerezza e dal coraggio di ridere di ciò che spesso resta inespresso.

Non adatto a chi si offende facilmente, questo spettacolo promette un’esperienza autentica e coinvolgente.

Tiziano La Bella nasce a Roma nel 1992 e sale sul palco per la prima volta in Turchia nel 2017, esibendosi in inglese.

Tornato in Italia, nel 2018 si esibisce su Comedy Central nel programma Stand Up Comedy.

Nel frattempo decide di trasferirsi a Londra, dove poco dopo incontra Marco Di Pinto, fondatore di BeComedy UK. Entrato a far parte dell’agenzia, di cui oggi è direttore esecutivo, Tiziano si esibisce nei principali comedy club di Londra e allo stesso tempo, inizia un appuntamento mensile nello storico locale Zelig di Milano con degli spettacoli in inglese.

Nel 2020 viene selezionato per partecipare alla trasmissione televisiva Italian Stand Up, disponibile su Amazon Prime Video e poco dopo apre spettacoli per comici di livello internazionale come Maz Jobrani e Judah Friedlander. Dal 2019 ad oggi, Tiziano partecipa ogni anno al Fringe Festival di Edimburgo, il più grande festival artistico del mondo. È autore di tutti i suoi testi.

Ti potrebbe interessare: #bastapoco e ci guadagni in salute, la Regione Emilia Romagna promuovere l’attività fisica Leggi l'articolo →

Teatro Dehon

24 Aprile 2026

venerdì ore 21.00

TIZIANO LA BELLA

in

Dopo Cristo

Produzione Altra Scena

Info: tel +39 051342934

www.teatrodehon.it

Ti potrebbe interessare: Torna Art City Bologna, dal 1 febbraio Leggi l'articolo →

(21 aprile 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







