Professione Infermiere. Tra benessere e innovazione a Exposanità 2026 le soluzioni per la professione

Le professioni sociosanitarie e in particolare la categoria infermieristica saranno, insieme alle nuove tecnologie, le grandi protagoniste della nuova edizione di Exposanità2026 (dal 22-24 aprile a BolognaFiere). Questo perché le risorse tecnologiche unite alle risorse umane negli ultimi anni hanno rappresentato il pilastro su cui si è retto il nostro Servizio Sanitario.

Nel contesto attuale, segnato dalle trasformazioni post-pandemiche, gli infermieri rappresentano una risorsa fondamentale per garantire qualità, sicurezza e continuità dell’assistenza. Tuttavia, l’aumento dei carichi di lavoro, i livelli elevati di burnout e la crescente intenzione di abbandono della professione e un crescendo di emigrazione all’estero, rendono urgente un cambio di paradigma: il benessere degli infermieri deve essere riconosciuto come una priorità sistemica e non come un aspetto accessorio.

Exposanità insieme alla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) e il Coordinamento Regionale Ordini Professioni Infermieristiche Emilia-Romagna hanno scelto di promuovere un momento di confronto dedicato al ruolo strategico degli infermieri nel processo di evoluzione del sistema sanitario. Si parla del convegno “Benessere infermierə: dalle evidenze scientifiche alle proposte concrete” (il 22 04.2026, ore 14, sala Notturno) pone al centro la necessità di adottare un approccio olistico al benessere professionale, che integri dimensioni fisiche, psicologiche e sociali. Le evidenze scientifiche dimostrano come ambienti di lavoro sani incidano direttamente sulla qualità delle cure, sulla sicurezza dei pazienti e sulla sostenibilità organizzativa. In questa prospettiva, saranno presentate analisi e proposte operative sviluppate dal Gruppo Benessere OPI Emilia-Romagna, orientate a migliorare le condizioni di lavoro e a valorizzare la professione infermieristica.

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ExpoSanità 2026 si configura come uno spazio di confronto e progettazione in cui il valore della professione infermieristica viene riconosciuto come leva strategica per affrontare le sfide presenti e future della sanità.

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(20 aprile 2026)

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