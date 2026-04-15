Sabato 18 aprile a Bologna inaugura il Museo del basket italiano

Dalle 10.30 alle 22 Festa in piazza Azzarita. Sold out le visite al Museo ma si possono vincere biglietti partecipando ai giochi

Sabato 18 aprile aprirà le porte il Museo del Basket Italiano (Mubit). Ad accompagnare l’inaugurazione, per tutta la giornata dalle 10.30 alle 22, ci sarà una grande festa in piazza Azzarita.

I biglietti per visitare il museo, che durante la giornata inaugurale saranno gratuiti, sono andati esauriti in poche ore all’apertura delle prenotazioni a inizio aprile, ma per chi non è riuscito ad averli c’è ancora una possibilità. Durante la festa sono infatti previste diverse sfide (come la gara del tiro da tre, il classico Giro d’Italia e un quiz per veri appassionati di pallacanestro): i dieci vincitori avranno in omaggio due biglietti per il Mubit, utilizzabili in giornata o successivamente.

In piazza Manfredi Azzarita, proprio di fronte al PalaDozza, per festeggiare l’apertura del MUBIT saranno allestiti tre campi da basket: mentre il campo centrale sarà destinato al gioco libero, dove chiunque può partecipare ed organizzare il proprio gioco sotto l’occhio attento degli Steward, gli altri due campi ospiteranno gare organizzate.

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Dalle 10.30 alle 12.30 si giocherà a minibasket con i Pulcini e le Paperine del Comitato Regionale FIP Emilia-Romagna. Dalle 15 alle 16 sarà la volta della Nazionale Italiana Over 40 di Vincenzo Ritacca e i ragazzi della Fortitudo Overlimits guidati da Marco Calamai con il servizio SEA. A seguire, fino alle 17 la Nazionale Italiana Over 40 e poi giochi a premi, durante i quali sarà possibile cimentarsi in diverse sfide, come la gara del tiro da tre, il classico Giro d’Italia e un quiz per veri appassionati di pallacanestro: i dieci vincitori avranno in omaggio due biglietti per il Mubit, utilizzabili in giornata o successivamente. Il tutto, accompagnato da DJ set fino alle 22. Alle 13.30, durante l’intervallo delle gare, interviste ad Azzurri ed ex Azzurri dal palco che sarà allestito all’ingresso del PalaDozza. Per tutta la giornata saranno presenti food truck.

I visitatori che hanno prenotato il biglietto, dopo l’inaugurazione, dalle ore 15 accederanno al Mubit troveranno ad attenderli la grande mostra: “Italbasket, oltre 100 anni di un infinito azzurro” che ripercorre i grandi trionfi e le sfide della Nazionale, maschile e femminile, dal 1921, anno di fondazione della Federazione Italiana Pallacanestro, fino ai giorni nostri.

A partire da domenica 19 aprile, il Museo del Basket Italiano, ospitato all’interno del PalaDozza, sarà regolarmente visitabile a pagamento dal giovedì al lunedì, dalle 11 alle 18. Il Mubit è un progetto voluto dal Comune di Bologna e dalla Federazione Italiana Pallacanestro, gestito da Fondazione Bologna Welcome.

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(15 aprile 2026)

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