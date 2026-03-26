Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

9 ore ago
HomeComune di BolognaMorto Beppe Savoldi, il cordoglio della città di Bologna

Morto Beppe Savoldi, il cordoglio della città di Bologna

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
128
Lettura: meno di minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Fuggono in Autostrada ad alta velocità dopo aver tentato un furto in un appartamento a Prato. Intercettati e arrestati a Bologna
Di Sconosciuto - Guerin Sportivo, June 1975, | Pubblico dominio | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21385880

“Una bandiera senza tempo per generazioni di tifosi.
Bologna piange Beppe Savoldi, indimenticato bomber dei rossoblu che portò a Bologna due Coppe Italia, per tantissimi anni gli ultimi trofei arrivati a Bologna, prima del successo di Roma dello scorso anno. Penseremo al modo migliore per ricordarlo e rendergli omaggio. Alla famiglia e agli amici esprimo il cordoglio mio e dell’Amministrazione comunale”.

Così il Sindaco Matteo Lepore alla notizia della morte di Beppe Savoldi.

Ti potrebbe interessare:

Il film “Gli anni amari” di Andrea Adriatico dedicato a Mario Mieli a Bologna dal 25 al 27 luglio all’Arena Orfeonica

Leggi l'articolo →

 

 

(26 marzo 2026)

Ti potrebbe interessare:

Bologna, il PD e “la solita solfa” della candidatura di “alto profilo”

Leggi l'articolo →

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 


Articolo precedente
Fuggono in Autostrada ad alta velocità dopo aver tentato un furto in un appartamento a Prato. Intercettati e arrestati a Bologna
Bologna
cielo sereno
7.8 ° C
7.9 °
7.4 °
50 %
5.1kmh
0 %
Ven
12 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
16 °
Mar
12 °

BOLOGNA