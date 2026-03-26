Morto Beppe Savoldi, il cordoglio della città di Bologna

“Una bandiera senza tempo per generazioni di tifosi.

Bologna piange Beppe Savoldi, indimenticato bomber dei rossoblu che portò a Bologna due Coppe Italia, per tantissimi anni gli ultimi trofei arrivati a Bologna, prima del successo di Roma dello scorso anno. Penseremo al modo migliore per ricordarlo e rendergli omaggio. Alla famiglia e agli amici esprimo il cordoglio mio e dell’Amministrazione comunale”.

Così il Sindaco Matteo Lepore alla notizia della morte di Beppe Savoldi.

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(26 marzo 2026)

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