Il Comune di Bologna ricorda Marco Biagi

Giovedì 19 marzo ricorre il ventiquattresimo anniversario dell’uccisione di Marco Biagi. Alle 17 il sindaco Matteo Lepore deporrà una corona in piazzetta Marco Biagi. Saranno presenti anche i gonfaloni del Comune e della Città metropolitana. Alle 19.50, con ritrovo alle 19.30, da piazza Medaglie d’Oro della Stazione centrale partirà la staffetta simbolica che in bicicletta giungerà in via Valdonica seguendo il percorso che Marco Biagi compì quella sera del 2002.

Alle 20.05 a conclusione del percorso verrà deposta una corona di fiori e, dopo un minuto di raccoglimento, si svolgerà una breve cerimonia di commemorazione.

Parteciperà Giulia Sarti, delegata alla legalità democratica e lotta alle mafie per Bologna e Città metropolitana.

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(18 marzo 2026)

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