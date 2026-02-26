Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

POLITICA

3 giorni ago
PSI Emilia-Romagna, congresso regionale il 28 febbraio a Rimini

Il Congresso della Federazione Regionale del PSI Emilia-Romagna si terrà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 9.30 a Rimini presso l’Hotel La Perla in viale Vespucci n. 11 (Marina Centro). Sarà l’occasione per un momento di interessante confronto politico, che vedrà la partecipazione dei segretari regionali di tutti i partiti dell’area di centrosinistra e di quelli riformisti, e inizierà con un intervento di saluto in video del Presidente della Regione De Pascale.
Vi sarà poi, al termine del dibattito dei delegati, l’elezione del Segretario e del Direttivo Regionale.

Sarà altresì l’occasione per fare il punto sul nuovo progetto politico-elettorale Avanti, che ha visto il suo debutto con successo nelle elezioni regionali dello scorso anno in diversi territori.

(26 febbraio 2026)

BOLOGNA