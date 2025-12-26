Pubblicità
Tornata alla normalità la situazione dei fiumi in Romagna

Tornata alla normalità la situazione dei fiumi in Romagna

(repertorio)

Dopo una notte di apprensione in Romagna e nella pianura ravennate per il passaggio dei colmi di piena dei torrenti che ieri avevano superato la soglia rossa, la situazione è tornata alla normalità, dopo un’intera notte di apprensione a controllare il livello dei fiumi.

Non piove più e per i prossimi giorni è previsto un miglioramento delle condizioni del tempo. Nella notte non si sono registrati problemi che non fossero stati previsti e i livelli idrometrici dei fiumi stanno tornando alla normalità.

 

 

 

(26 dicembre 2025)

