18 ore ago
Maltempo, attivo il Centro Operativo Comunale per allerta arancione

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
A seguito dell’Allerta 122/2025 emanata da ARPAE e Regione Emilia-Romagna, valida per l’intera giornata di mercoledì 24 dicembre, che riporta per il territorio di Bologna una criticità idraulica e idrogeologica con codice di colore arancione, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) fino a cessata allerta.
La Protezione Civile del Comune, in contatto con quella regionale, sta monitorando la situazione e pattuglie della Polizia locale garantiranno da questa sera il monitoraggio di fiumi, sottopassi e zone a rischio.

Polizia locale, volontari della Protezione Civile e mezzi Hera stanno inoltre procedendo al monitoraggio preventivo di pozzetti, tombini e griglie, specialmente in zona collinare e in altre aree a rischio, intervenendo per pulire e rimuovere le foglie, quando necessario. Inoltre il Consorzio della Bonifica Renana si sta occupando di controllare le condizioni delle griglie a pettine che regolano la pulizia degli alvei dei fiumi (nella foto allegata la griglia del Ravone).

Ricordiamo i comportamenti previsti dalla Protezione civile in caso di allerta arancione idrogeologica e idraulica:

  • Rispettare le indicazioni delle autorità: seguire le istruzioni della Protezione Civile o delle forze dell’ordine su eventuali chiusure di strade, interruzioni dei servizi, comportamenti da seguire.
  • Non percorrere sottopassi se allagati.
  • Stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d’acqua.
  • Guidare con prudenza: se sei in auto, fai attenzione e mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede.

Invitiamo tutti a seguire i bollettini meteo e gli aggiornamenti delle autorità locali sull’evolversi degli eventi, seguendo i canali istituzionali ufficiali. Ricordiamo infine che ogni residente in città ha la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System per ricevere informazioni utili e verificate, compilando il modulo a questo link.

 

 

 

(23 dicembre 2025)

(23 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BOLOGNA

