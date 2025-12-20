Arrestati due cittadini marocchini per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale

La Polizia di Stato di Bologna, nella notte del 18 dicembre 2025, ha tratto in arresto due cittadini marocchini classe 1993 e 1999 per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico alle ore 01:30, la Volante del Commissariato di P.S. Due Torri San Francesco durante l’attività di controllo del territorio ha notato la presenza di un’autovettura con due persone a bordo, che si dirigeva a forte velocità in direzione Porta Lame.

Il conducente dell’autovettura che riportava una condotta di guida sospetta, accortosi dell’intenzione degli operatori ha provato a eludere i controlli, percorrendo i viali da via Calori fino all’intersezione con via P. B. Campeggi, ove imboccava i viali contromano rischiando di colpire un minivan che sopraggiungeva in direzione opposta, per poi proseguire su via Bovi Campeggi.

Gli Agenti durante l’inseguimento notavano, inoltre, che il passeggero, classe 1999, si sbarazzava di una busta contenente 39 involucri di cocaina del peso complessivo di oltre 58 grammi, che veniva recuperata dagli Agenti.

Una volta fermata l’auto, all’altezza del sottopasso Maserati, gli operatori hanno bloccato i due, con l’ausilio di una seconda volante. Il passeggero è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina occultato all’interno della cavità orale. Tale involucro di plastica era formato da 16 ulteriori involucri di cocaina, dal peso di 10 grammi. In possesso dei due uomini, entrambi tratti in arresto per la detenzione di stupefacenti e per resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso, si rinveniva, inoltre, del denaro contante, per un totale di 690,00 €.

Il guidatore, marocchino del 1993, gravato da pregiudizi di Polizia in materia di stupefacenti ed irregolare sul territorio nazionale, veniva, inoltre, sanzionato per guida senza patente e per la mancata copertura assicurativa del veicolo che si poneva sotto il vincolo del sequestro; mentre il passeggero risulta gravato da pregiudizi di Polizia in materia di stupefacenti, anch’esso irregolare sul territorio nazionale.

(20 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata







