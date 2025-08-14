Pubblicità
30.3 C
Rimini
27.6 C
Roma
Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

2 ore ago
HomeComune di BolognaIl cordoglio del sindaco Matteo Lepore per la scomparsa di Paolo De...

Il cordoglio del sindaco Matteo Lepore per la scomparsa di Paolo De Togni

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
66
Lettura: meno di minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Intensi controlli e capillare attività di bonifica in Piazza XX Settembre da parte della Polizia di Stato

Esprimo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo De Togni, già Presidente del Quartiere Navile.

Durante i suoi due mandati ha lavorato con passione per rafforzare la coesione del territorio, promuovendo la partecipazione dei cittadini e favorendo nuove forme di integrazione tra servizi sociali e sanitari. Sotto la sua guida sono nate esperienze innovative come il Centro diurno Tasso, la “Casa di Tina” e il Centro Pizzoli, che hanno segnato una tappa fondamentale nello sviluppo del welfare di comunità a Bologna.

Mi unisco al dolore dei familiari e della comunità per la perdita di un amministratore attento, appassionato e profondamente legato ai bisogni delle persone.

 

 

(14 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Intensi controlli e capillare attività di bonifica in Piazza XX Settembre da parte della Polizia di Stato
Bologna
cielo sereno
29 ° C
30 °
27.9 °
52 %
2.6kmh
0 %
Gio
32 °
Ven
37 °
Sab
38 °
Dom
35 °
Lun
35 °

BOLOGNA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Intensi controlli e capillare attività di bonifica in Piazza XX Settembre...