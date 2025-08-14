Il cordoglio del sindaco Matteo Lepore per la scomparsa di Paolo De Togni

Esprimo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo De Togni, già Presidente del Quartiere Navile.

Durante i suoi due mandati ha lavorato con passione per rafforzare la coesione del territorio, promuovendo la partecipazione dei cittadini e favorendo nuove forme di integrazione tra servizi sociali e sanitari. Sotto la sua guida sono nate esperienze innovative come il Centro diurno Tasso, la “Casa di Tina” e il Centro Pizzoli, che hanno segnato una tappa fondamentale nello sviluppo del welfare di comunità a Bologna.

Mi unisco al dolore dei familiari e della comunità per la perdita di un amministratore attento, appassionato e profondamente legato ai bisogni delle persone.

(14 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





