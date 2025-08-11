Pubblicità
2 ore ago
Bologna. Estradizione in Italia di un cittadino tunisino arrestato in Francia

Bologna. Estradizione in Italia di un cittadino tunisino arrestato in Francia

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
Nella giornata di oggi, 11 agosto 2025, S.F. cittadino tunisino gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, arrestato a Rennes in Francia lo scorso 23 luglio su mandato di arresto europeo, sarà estradato in Italia. L’arrestato giungerà presso lo scalo aereo dell’Aeroporto di Roma Fiumicino e successivamente verrà associato alla Casa Circondariale Rebibbia a disposizione dell’A.G. di Bologna.

L’operazione è il seguito dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di     Bologna, che lo scorso dicembre 2024 aveva portato all’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, nell’ambito del procedimento penale in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia.

Le investigazioni condotte in seguito alla morte di Tania Bellinetti, ex compagna di S.F., avevano consentito di accertare che in data 8.4.2025, subito dopo il decesso della donna, S.F. aveva raggiunto la Francia attraverso il confine di Ventimiglia, arrivando poi nella città di Rennes dove è stato poi catturato. L’estradizione è stata resa possibile dalla cooperazione tra lo SCIP ossia il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia – S.I.RE.NE. – F.A.S.T. ( Fugitive Active Search Team) Italia e F.A.S.T. Francia.

 

 

(11 agosto 2025)

