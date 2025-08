Acquisto, detenzione e cessione di armi comuni da sparo. Una nota stampa informativa

Nell’ultima settimana il personale in servizio presso il Commissariato di P.S. di San Giovanni in Persiceto ha denunciato tre persone per la violazione delle norme sull’acquisto, la detenzione e il trasporto delle armi comuni da sparo.

In considerazione dell’elevato numero di detentori di armi presenti nel nostro territorio, si vogliono richiamare le norme contenute nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS) in materia di armi, al fine di evitare spiacevoli conseguenze a seguito di controlli e accertamenti da parte delle autorità di pubblica sicurezza. In particolare, qualora un cittadino voglia detenere armi a qualunque titolo deve presentare istanza di rilascio di porto d’armi o in alternativa richiedere il nulla osta all’acquisto. La legge infatti vieta l’acquisto di armi senza titolo e vieta, al venditore o a chi cede armi, la vendita al privato cittadino sprovvisto di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore.

Una volta ottenuto il titolo per potere detenere armi, pende sul detentore l’obbligo di denunciarlo entro 72 ore successive all’acquisizione della loro materiale disponibilità, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri.

Si precisa che tale obbligo è da adempiersi ogniqualvolta l’arma venga trasferita da un luogo ad un altro, quand’anche nello stesso Comune.

La mancata presentazione della denuncia di detenzione, quando questa è obbligatoria, costituisce un illecito penale.

Quanto al trasporto delle armi, il privato che non sia titolare di porto d’armi non può trasportare armi all’interno dello Stato senza averne dato preavviso all’autorità di pubblica sicurezza, che rilascerà un’apposita autorizzazione.

Si raccomanda alla cittadinanza di osservare con scrupolosità queste disposizioni e qualora sussistano dubbi o domande, contattare il Commissariato di San Giovanni in Persiceto al telefono 051 6811803 o mandare una mail all’indirizzo dippsll4.5200 @ pecps.poliziadista t o . it .

(1 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata