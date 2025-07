45° anniversario della strage di Ustica, le iniziative di lunedì 14 luglio al Parco della Zucca

Proseguono gli appuntamenti di Attorno al Museo, la rassegna culturale dedicata al 45° anniversario della Strage di Ustica nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica al parco della Zucca, in via di Saliceto 3/22.

Lunedì 14 luglio alle 21:15, in occasione del quarto anniversario della scomparsa di Christian Boltanski, è in programma la performance DUEDINOI con l’omaggio al grande artista dell’illustratore Stefano Ricci e del saxofonista Dan Kinzelman. Il live painting di Ricci e il sound di Kinzelman si trasformano in una caduta immersiva nel suono e nel disegno, intimamente e segretamente connessi, e in un abbraccio collettivo alle vittime, ai parenti e all’artista francese che ha saputo dare voce a ciò che non si vede.

Per tutte le serate della rassegna le Cucine Popolari di Bologna in collaborazione con il Centro Sociale Antonio Montanari a partire dalle 19:30 prepareranno i “Piatti della solidarietà”, nell’ambito del progetto La memoria in tavola.

Come di consueto, il Museo per la Memoria di Ustica del Settore Musei Civici Bologna sarà aperto con orari straordinari dalle 20 alle 23 . Il Dipartimento educativo MAMbo | Museo Morandi propone una visita guidata gratuita al museo in programma alle 20: la prenotazione è obbligatoria scrivendo alla mail mamboedu@comune.bologna.it entro le 13 del giorno precedente alla visita. Negli altri giorni restano invariati gli orari di apertura estivi del museo, validi fino al 28 settembre 2025: venerdì, sabato e domenica, dalle 17 alle 20.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.attornoalmuseo.it.

La rassegna Attorno al Museo è promossa da Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica e dalla Fondazione Museo per la Memoria di Ustica con Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Comune di Bologna – Quartiere Navile, Bologna Città della Musica UNESCO e fa parte di Bologna Estate 2025, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

(11 luglio 2025)

