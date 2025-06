Arriva a Bologna la campagna di Ichnusa contro l’abbandono del vetro

L’impegno di Ichnusa contro l’abbandono del vetro approda a Bologna con la campagna “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”. L’iniziativa è realizzata da Ichnusa in collaborazione con Legambiente ed è la città universitaria a diventare il nuovo teatro del progetto che unisce sostenibilità e azioni concrete.

Scrive l’ANSA che l’arrivo di Ichnusa si inserisce in un clima di crescente consapevolezza. L’agenzia d’informazione cita una ricerca di AstraRicerche per Ichnusa, secondo la quale oltre il 90% degli italiani ha accolto positivamente la campagna lanciata da Ichnusa lo scorso anno, l’83% presta maggiore attenzione allo smaltimento del vetro e il 90% vorrebbe iniziative simili nel proprio territorio.

Grazie a questi risultati il birrificio ha deciso di portare il suo progetto al di fuori della Sardegna.

La campagna, ultima tappa del viaggio di Ichnusa in Italia, ha preso il via a Bologna con un’azione di pulizia in alcune delle aree più frequentate della vita universitaria bolognese: da piazza Verdi a via Petroni e fino a piazza Aldrovandi.

(20 giugno 2025)

