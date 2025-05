Prima votazione per l’elezione del nuovo pontefice in Vaticano dopo la Messa Pro eligendo pontifice, delle 10 del mattino. I 133 cardinali elettori si stanno preparando per l’ingresso nella cappella Paolina alle 16.15 poi in processione verso la cappella Sistina. Quindi l’Extra Omnes (fuori tutti).

Prima fumata non prima delle 19.

(7 maggio 2025)

