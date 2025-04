Arrestato cittadino moldavo su ordine di arresto internazionale

di Redazione Bologna

La Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino moldavo con a carico un ordine di arresto internazionale dopo che lo stesso è arrivato presso lo scalo aereo di Bologna proveniente da Dublino.

Il cittadino moldavo 27enne, titolare di passaporto romeno, è stato fermato ed arrestato dalla Polizia di Frontiera aerea presso l’aeroporto G. Marconi poiché ricercato in campo internazionale per reati attinenti il traffico di sostanze stupefacenti attribuitigli dal proprio Paese. Dopo aver proceduto ai rilievi fotodattiloscopici e accertata l’identità del fermato, gli operatori di frontiera hanno attivato i canali della cooperazione internazionale appurando che lo straniero era destinatario di un provvedimento emesso dal tribunale di Chisinau nel 2023, con pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione, per fatti risalenti al 2017 nel distretto di Hincesti della Repubblica di Moldavia.

Il cittadino moldavo è stato quindi arrestato e associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(28 aprile 2024)

