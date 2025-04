Politico poetico, il 12 aprile dalle 16.30 in piazza Maggiore lo “Speakers’ Corner” dei ragazzi e ragazze che conclude i laboratori con Teatro dell’Argine

Sabato 12 aprile alle 16.30 in piazza Maggiore, si terrà Speakers’ Corners, evento conclusivo del percorso dei laboratori di Politico Poetico con il teatro dell’Argine.

Al confine tra flash mob e spettacolo teatrale diffuso, Speakers’ Corners vedrà la superficie del crescentone popolata dai ragazzi e le ragazze che hanno partecipato ai laboratori e che, come a Hyde Park a Londra, saliranno a rotazione su un podio improvvisato, una cassetta della frutta ribaltata, dalla quale prenderanno la parola per coinvolgere, condividere e dibattere le idee emerse nel percorso con spettatori e passanti e per raccontare il proprio progetto per la città. Il pubblico potrà girare liberamente tra le cassette. Presente anche il sindaco Matteo Lepore, che attraverserà la piazza alle 17 per ascoltarli/e.

L’atto collettivo si concluderà alle 17.30 con un’azione a sorpresa.

Sono 400 gli e le adolescenti delle classi delle Scuole Secondarie di II grado di Bologna e dei gruppi dei quartieri che hanno preso parte ai laboratori di teatro e cittadinanza attiva 2024-25 a cura del Teatro dell’Argine, nell’ambito della seconda edizione di Politico Poetico.

Punto di partenza, cinque parole chiave: Fragilità, Collaborazione, Futuro, Relazioni, Orizzonti. Muoversi nella piazza e ascoltare quello che hanno da dirci è un’occasione unica per leggere il futuro con gli occhi delle nuove generazioni.

Politico Poetico è un progetto del Teatro dell’Argine in collaborazione con Area educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna e Fondazione IU Rusconi/Ghigi cofinanziato dall’Unione europea – Fondi strutturali e di investimento europei Programma Nazionale Città Metropolitane e città medie sud 2021-2027.

(11 aprile 2025)

