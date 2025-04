Oggi al tramonto Palazzo Re Enzo si illumina di blu per la Giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo

Oggi, mercoledì 2 aprile, la facciata di Palazzo Re Enzo su piazza Maggiore verrà illuminata di blu al tramonto per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita dall’Onu nel 2007, alla quale il Comune di Bologna aderisce da molti anni.

“È necessario sensibilizzare i cittadini sull’autismo, una disabilità che colpisce milioni di persone, ma della quale, nonostante i numerosi studi, non è stata ancora accertata l’origine. In Italia sono decine di migliaia le famiglie con ragazzi affetti da autismo. Ecco perché occorre la consapevolezza e l’impegno di tutti, in primis le istituzioni, per mettere a punto soluzioni operative che possano agevolare e migliorare la qualità dell’inclusione di queste persone. Bisogna prevenire i pregiudizi culturali che circondano l’autismo e combattere l’isolamento delle persone che ne sono affette, ma anche promuovere a livello globale la ricerca scientifica e responsabilizzare l’opinione pubblica nei confronti di tematiche quali i diritti delle persone con autismo”, è il commento di Matilde Madrid, assessora a Welfare e salute, fragilità, e Roberta Toschi, consigliera delegata alla Disabilità.

(2 aprile 2025)

