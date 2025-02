Trasporto pubblico a Bologna, da domani le nuove tariffe e agevolazioni

“Domani entra in vigore il nuovo quadro tariffario, una misura non procastinalibe per via dei tagli che ha subito l’Amministrazione comunale dal Governo centrale e soprattutto per gli adeguamenti contrattuali dovuti per il contratto di trasporto pubblico. Questa misura serve soprattutto a sostenere gli abbonati, che rappresentano la stragrande maggioranza di passeggeri, e ad agevolare chi utilizza il trasporto pubblico ogni giorno in particolare per motivi di lavoro. Il Tavolo con le associazioni di categoria, i sindacati e Legambiente sta procedendo positivamente. Grazie alle risorse che entreranno con la nuova manovra tariffaria potremmo attuare sia ulteriori agevolazioni che migliorare il servizio per qualità e quantità”.

Informa una nota stampa inviata in redazione.

(28 febbraio 2025)

