La Polizia di Stato di Bologna arresta un cittadino albanese che aveva in casa circa 800 gr di cocaina

La Polizia di Stato di Bologna, nella mattinata del 23.01.2025, durante dei servizi di polizia giudiziaria mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel quartiere Savena, ha arrestato in flagranza un cittadino albanese, classe ‘69, per la detenzione di una notevole quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico, alle ore 11.30 circa in via Pizzardi, le pattuglie del Commissariato Bolognina in borghese, hanno notato uno scambio di alcune bustine contenenti della sostanza stupefacente tra l’albanese e un uomo italiano, che in cambio gli consegnava 100 euro. I due uomini sono stati immediatamente fermati dai poliziotti che hanno trovato nelle tasche dello straniero n. 26 involucri di cocaina per un totale di 17,30 gr e €470 in contanti. Alla luce di ciò, gli Agenti hanno esteso la perquisizione all’appartamento dell’albanese, trovando in una cantina in disuso altri sacchetti di cocaina per un totale di 782 gr e circa €3630 in contanti.

L’arrestato, già gravato da precedenti specifici e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato tradotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il 59enne italiano è stato sanzionato in via amministrativa per l’acquisto di una dose di cocaina.

(24 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata