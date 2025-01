All’informagiovani un ciclo di laboratori di educazione finanziaria

Prosegue anche quest’anno la collaborazione tra il Comune di Bologna – Servizi per i Giovani – Scambi e soggiorni all’estero e ACLI Provinciali di Bologna aps, nell’ambito del progetto IT’S UP TO YOU 2.0 – percorsi di accompagnamento all’auto-imprenditorialità. Martedì 21 gennaio parte il primo di un ciclo di laboratori sull’educazione finanziaria organizzati dall’Informagiovani Multitasking del Comune di Bologna, in piazza Maggiore, 6.

Quattro appuntamenti, ogni martedì fino all’11 febbraio, rivolti a giovani under 35, per dare strumenti e spunti nella ricerca di un percorso di autonomia economica e di sviluppo di idee imprenditoriali:

martedì 21 gennaio ore 17 – 18.30: i partecipanti saranno introdotti all’educazione finanziaria per iniziare un percorso verso la propria indipendenza economica.

martedì 28 gennaio ore 17 – 18.30: attraverso l'illustrazione dei servizi bancari digitalizzati, sarà proposto una gestione quotidiana ottimale delle risorse personali e di autoimprenditorialità.

martedì 4 febbraio ore 17 -18.30: saranno illustrate le diverse operazioni di investimento e finanziamento per evidenziare opportunità e rischi, legati al rischio del sovraindebitamento, degli investimenti speculativi e delle ludopatie.

Martedì 11 febbraio ore 17 – 18.30: i partecipanti suggeriranno ipotesi di impresa, strutturando la business idea proposta, anche per valutare la sostenibilità economica dell'attività immaginata.

Nell’ambito del percorso, le Acli Provinciali di Bologna curano su appuntamento le attività dello Sportello sull’Autoimprenditorialità, che offre ai giovani di Bologna e Città metropolitana orientamento e consulenza per l’analisi delle concrete possibilità di realizzazione della loro idea imprenditoriale, anche al fine di contrastare e prevenire rischi di truffe e false aspettative.

I laboratori e lo sportello sono gratuiti.

Per iscrizioni e richieste di appuntamento www.flashgiovani.it/incontri-informagiovani | www.flashgiovani.it/sportello_autoimprenditorialita.

(17 gennaio 2025)

