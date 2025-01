Riapparis, oltre al lonfo faccio altro. Andrea Paris al Teatro Dehon

Andrea Paris è molto più di un semplice mago: è un narratore, un comico e un illusionista che trasforma ogni spettacolo in un’esperienza indimenticabile. Prestidigitazione e mentalismo si susseguono in un’escalation di ritmo e comicità investendo il pubblico con un tram fatto di meraviglia dando vita a un magic comedy show dove il pubblico è il vero protagonista.

Palline, corde, carte, coltelli, pensieri, colori, numeri ed un pizzico di sana follia unita ad un forte senso dell’ironia sono la ricetta dello show, dove gli adulti riscoprono l’essere bambini ed i bambini accompagnano gli adulti nel mondo straordinario che solo la magia sa creare… Nel suo spettacolo, Andrea Paris porta in scena numeri magici sorprendenti che sfidano la logica, accompagnati da battute e situazioni comiche che rendono ogni performance leggera, divertente e mai scontata.

La sua magia va oltre il semplice intrattenimento: tocca corde emozionali, facendo riflettere lo spettatore su temi legati alla meraviglia, alla curiosità e alla connessione umana.

Andrea Paris. Comico, Mago, Illusionista, Prestigiatore, Mentalista, Attore, Andrea Paris nasce a Foligno (PG) nel 1980. All’età di 17 anni (nel 1997), inizia ad esibirsi nei locali per poi dedicarsi al teatro frequentando corsi specifici sullo studio e sulla caratterizzazione del personaggio collaborando con realtà locali.Grazie a questi nuovi studi, in breve tempo, Andrea Paris riesce a vincere 20 premi nazionali come “Miglior Attore Caratterista” ed altri come “Attore protagonista”. Inserendo successivamente sempre di più la parte attoriale nei suoi spettacoli di magia, Andrea Paris, inizia a lavorare sul suo personaggio “IL PRESTIGIATTORE”: un mago sì, ma che regala pezzi di teatro e meraviglia durante le sue esibizioni. Ha partecipato inoltre a vari programmi TV tra cui ‘I Soliti Ignoti Vip”, “Stasera Tutto è Possibile”, “Italia Si”, “Challanger 4 – Comici Del Web Contro Comici da Palco” (RAI 4), “Primi dell’Alba”, “Honolulu”, “Natale a Casa Battista”. Si classifica secondo ad “IGT 2019” e vince la VII^ edizione del talent show “Tu Si Que Vales” 2020. Nel corso degli anni si è esibito in importanti teatri italiani a fianco di artisti come Enrico Brignano, Maurizio Battista, Dario Ballantini…e su palchi esteri tra cui il Dubai OperaTheater. A Settembre 2022 si esibisce alla 3Arena di Dublino, sullo stage di Andrea Bocelli. II 7 Aprile 2023, si esibisce al Teatro Zelig di Milano, nel suo one man show “Apparis/Scomparis”, mentre a Novembre 2023 partecipa all’edizione televisiva di Zelig trasmessa su Canale 5, al fianco di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Teatro Dehon

Domenica 26 Gennaio 2025 ore 16.00

ANDREA PARIS in

Riapparis, oltre al lonfo faccio altro

(17 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata