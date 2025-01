Bologna, controlli di Capodanno della Polizia di Stato: due arresti

In occasione dei festeggiamenti del Capodanno il Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna ha intensificato i controlli all’interno degli scali ferroviari della regione. Sono state centinaia le donne e gli uomini della Polfer impegnati a garantire la sicurezza dei viaggiatori con mirati servizi, sia in divisa che in abiti civili.

Proprio durante questi servizi, l’ultimo giorno dell’anno sono state condotte importanti operazioni di polizia giudiziaria che hanno portato all’arresto di due persone.

Il primo provvedimento è stato preso nei confronti di un cittadino francese di 27 anni, presunto autore del furto perpetrato ai danni di un viaggiatore a bordo di un Frecciarossa nella tratta Milano-Bologna. L’uomo, appena sceso dal convoglio, è stato fermato e sorpreso ancora in possesso della refurtiva, un costoso borsone di marca contenente effetti personali, per un valore di circa tremila euro. Il presunto autore del furto è stato dunque arrestato ed accompagnato in tribunale, dove ne è stata disposta la custodia cautelare in carcere. L’altro arresto è scattato nei confronti di un latitante, un cittadino italiano di 34 anni, trovato a bordo di un treno regionale. L’uomo, che viaggiava in compagnia di amici per festeggiare il Capodanno, in realtà avrebbe dovuto trovarsi a Bergamo agli arresti domiciliari. Per questo è stato tratto in arresto ed accompagnato in carcere.

(3 gennaio 2025)

