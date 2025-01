XXXIV anniversario dell’eccidio del Pilastro, domani la commemorazione

di Redazione Bologna

Sabato 4 gennaio 2025, il sindaco Matteo Lepore parteciperà alla commemorazione del XXXIV anniversario dell’eccidio del Pilastro nel quale morirono i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. Alle 10 l’Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Maria Zuppi celebrerà la messa in suffragio delle vittime nella chiesa di Santa Caterina da Bologna, in via Campana 2, e a seguire si terrà la deposizione delle corone al monumento di via Casini.

Saranno presenti i Gonfaloni del Comune di Bologna e della Città metropolitana.

Dopo la cerimonia il Sindaco e i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri effettueranno un sopralluogo nella vicina Caserma tra le vie Casini e Pirandello.

Il Comune ha recentemente consegnato allo Stato l’immobile, sottoscrivendo in Prefettura il contratto che prevede il passaggio dell’edificio per 9 anni al Ministero della Difesa, dietro corresponsione di un canone. L’iter prevede una ultima autorizzazione da parte del Ministero, la localizzazione della caserma, prima che possa diventare effettivamente operativa.

(3 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata